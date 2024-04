Bắt 2 đối tượng lừa đảo bằng hình thức mua bán hàng rồi đổi tiền qua chuyển khoản

Công an huyện Triệu Sơn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) điều tra, làm rõ, bắt Trần Minh Hiếu và Phạm Văn Đông, đều sinh năm 1998 ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Minh Hiếu (phải) và Phạm Văn Đông.

Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn liên tiếp nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc có 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy đến các cửa hàng mua đồ, sau đó nhờ người bán hàng đổi tiền tài khoản lấy tiền mặt để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chỉ trong ngày 4/4, hai đối tượng này đã gây ra 4 vụ lừa đảo trên địa bàn huyện Triệu Sơn và Đông Sơn. Điển hình, chị Trịnh Thị T. ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn đang bán thịt lợn ở chợ Giắt, thị trấn Triệu Sơn, thì 2 nam thanh niên đi xe máy đến mua hơn 1 kg thịt lợn với giá 150.000 đồng. Hai thanh niên thanh toán cho chị T bằng hình thức chuyển khoản và “nhờ” đổi thêm 1,5 triệu đồng tiền mặt. Sau khi thao tác, 2 thanh niên cho chị T xem giao dịch trên điện thoại, thấy chuyển khoản đã thành công vào đúng số tài khoản của mình chị T đã đưa tiền mặt cho chúng. Thế nhưng sau khi 2 thanh niên rời đi, chị T vẫn không nhận được tiền qua tài khoản thì mới biết mình đã bị lừa.

Sau khi tiếp nhận các vụ việc nói trên, Công an huyện Triệu Sơn đã tập trung xác minh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian điều tra, Công an huyện Triệu Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 2 đối tượng Trần Minh Hiếu và Phạm Văn Đông.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do không có công ăn việc làm, cần tiền để tiêu xài nên đã nảy sinh ý định làm giả giao dịch chuyển khoản ngân hàng đi mua hàng sau đó nhờ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để trả tiền hàng và đổi thêm tiền mặt nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thái Thanh (CTV)