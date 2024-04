Người đi bộ cần nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông

Tai nạn giao thông là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Những năm gần đây, số tai nạn giao thông xảy ra ngày càng nhiều. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông có nhiều, trong đó có yếu tố bất cẩn, thiếu chú ý quan sát, thiếu ý thức khi tham gia giao thông của người đi bộ.

Người đi bộ thản nhiên băng qua đường và vượt dải phân cách đoạn Đại lộ Lê Lợi - Cao Thắng (TP Thanh Hóa) tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các nút giao thông có ngã ba, ngã tư trên địa bàn TP Thanh Hóa, mặc dù đều đã có đầy đủ các biển báo, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, nhưng người đi bộ vẫn rất tùy tiện khi sang đường. Thậm chí, trên những tuyến đường có dải phân cách, người đi bộ cũng bất chấp nguy hiểm băng, trèo qua. Tại nút giao thông trên đại lộ Hùng Vương, ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà hay đoạn cổng Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (đường Quang Trung)..., hằng ngày đều có rất nhiều người thản nhiên, tùy tiện băng qua đường sai cách, mặc cho sự nguy hiểm luôn rình rập.

Anh Lê Công An, một người dân sinh sống khu vực đường Quang Trung, TP Thanh Hóa, cho biết: "Không ít lần tôi đã chứng kiến hình ảnh phản cảm nhiều người dân thản nhiên băng qua đường dù chỉ cần đi vài bước chân là đến hết dải phân cách. Tại đây, tôi cũng tận mắt gặp những cảnh “thót tim” khi xe ô tô tải, xe ô tô con phanh gấp khi gặp người dân băng qua đường mà thiếu sự quan sát".

Điều 32 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường. Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn; trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường. Người đi bộ không được vượt qua dải phân cách, không đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy; khi mang vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Tuy vậy, hiện việc xử phạt người đi bộ sang đường không tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi, có không ít trường hợp dù xác định lỗi do người đi bộ nhưng cũng không xử lý triệt để dẫn đến người đi bộ vi phạm ngày một tăng. Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp khi vừa thấy cảnh sát giao thông tuýt còi, người đi bộ sợ bị phạt nên cũng băng qua đường nhanh hơn mà không tập trung nhìn xe cộ, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nên cũng làm khó lực lượng chức năng.

Ðể giảm thiểu tai nạn giao thông, nhiều ý kiến cho rằng cần các đơn vị chức năng thuộc huyện, phường, xã ra quân quyết liệt, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để dành lại đường cho người đi bộ. Đồng thời, tăng cường ra quân, kiểm tra, kiểm soát lại các làn đường, đèn tín hiệu ưu tiên, vạch kẻ sơn dành cho người đi bộ tại các ngã tư, các giao lộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng cần tăng cường công tác xử phạt vi phạm (bao gồm cả phạt nguội) người đi bộ không chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông bởi có xử lý vi phạm nghiêm mới tạo ra tiền đề cho công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người đi bộ khi tham gia giao thông trong thời gian tới.

Cũng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, về phía người dân cũng cần đề cao ý thức và trách nhiệm. Người đi bộ trái luật cũng là nguồn nguy hiểm cao độ, giống như bất cứ phương tiện giao thông nào khác. Luật đã quy định hành vi cản trở giao thông phải được xử lý bình đẳng nên người đi bộ sai quy định gây tai nạn giao thông cũng giống như các phương tiện cơ giới khác, phải bị xử lý như nhau. Do vậy, trong xử lý vi phạm giao thông, yếu tố lỗi là quan trọng, không phân biệt xe lớn hay nhỏ, phương tiện hay con người gây ra.

