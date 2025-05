Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực huyện Lang Chánh

Sáng nay (25/5), Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia tiếp tục phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Bình.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Trong 24 giờ (từ 7 giờ ngày 24/5 đến 7 giờ ngày 25/5), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: hồ Thượng Sông Trí 599mm, hồ Kẻ Gỗ 506mm (Hà Tĩnh); Môn Sơn 151,6mm (Nghệ An); Giao An 55,6mm (Thanh Hóa); Trọng Hóa 144,6mm (Quảng Bình)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như sau: từ Nghệ An đến Quảng Bình từ 10-25mm, có nơi trên 50mm; Thanh Hóa từ 5-10mm, có nơi trên 20mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Lang Chánh (Thanh Hóa); Con Cuông, Kỳ Sơn, Thanh Chương, Tương Dương (Nghệ An); Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, Vũ Quang (Hà Tĩnh); Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Ninh, Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, riêng Hà Tĩnh cấp 2.

TS