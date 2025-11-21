Căn hộ Sun Group Bãi Cháy “chinh phục” đa thế hệ

Với đa dạng diện tích, thiết kế và tiện ích, tổ hợp Sun Centro Town chinh phục khách hàng đa thế hệ: từ những căn hộ nhỏ gọn cho người trẻ năng động đến căn hộ nhiều phòng ngủ rộng rãi, ấm cúng cho đại gia đình.

Tọa lạc tại vị trí “vàng” – một trong nhiều ưu điểm giúp căn hộ Sun Centro Town có tỷ lệ hấp thụ cao từ thị trường. Ảnh: Sun Property

Căn hộ mini cho thế hệ trẻ thành đạt

Dòng căn hộ Studio tại Sun Centro Town được ví như “cánh cửa” mở ra hành trình an cư – nghỉ dưỡng cho các cặp uyên ương, vợ chồng mới cưới hoặc người trẻ thành đạt muốn khẳng định giá trị bản thân khi trở thành chủ nhân căn hộ biển vùng di sản. Căn hộ cân bằng giữa “sống – làm - chơi”, nơi mỗi mét vuông đều được tính toán tỉ mỉ để tối ưu công năng và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực.

Thiết kế theo phong cách “nhỏ nhưng chất”, căn hộ Studio diện tích vừa phải nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, tràn ngập ánh sáng tự nhiên và linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng: vừa ở, vừa khai thác cho thuê. Với chi phí vận hành thấp, dễ thanh khoản và tiềm năng tăng giá ổn định, dòng sản phẩm này không chỉ là lựa chọn an cư thông minh mà còn là khoản đầu tư “đáng đồng tiền”.

“Căn hộ nhỏ tại các trung tâm du lịch hiện đang rất phổ biến và được giới trẻ thành đạt trên thế giới ưa chuộng, điển hình như tại Tokyo (Nhật Bản) hay Seoul (Hàn Quốc). Thay vì quan tâm nhiều đến diện tích, các căn hộ đề cao sự tối giản, đẹp mắt và tiện ích nội – ngoại khu”, kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Căn hộ mẫu Studio Sun Centro Town. Ảnh: Sun Property.

Nếu Studio là lựa chọn lý tưởng cho người trẻ năng động, thì căn hộ 1PN+1 lại chinh phục các gia đình nhỏ muốn mở rộng không gian sinh hoạt mà vẫn đảm bảo kết nối. Một phòng phụ có thể biến thành phòng ngủ cho con, khu làm việc yên tĩnh hay góc thư giãn riêng tư – tất cả được thiết kế khéo léo để tối ưu diện tích.

Nhờ giường tầng thông minh, căn hộ 1PN+1 đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình trẻ với hai con nhỏ, hoặc cho thuê tới bốn người lớn. Khu làm việc với tầm nhìn “triệu đô” giúp cư dân ngắm trọn vịnh di sản, tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Với ngân sách hợp lý, công năng vượt trội và khả năng thanh khoản cao, dòng căn hộ này trở thành lựa chọn hoàn hảo để an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư dài hạn.

Căn hộ 2-3 phòng ngủ: Không gian sống đủ đầy, trọn vẹn

Căn hộ 2 phòng ngủ tại Sun Centro Town được xem là lựa chọn vàng cho những chủ nhân muốn cân bằng giữa công việc, cuộc sống. Không gian thiết kế mở nối liền giữa phòng khách – bếp – ăn, tạo nên sự kết nối linh hoạt và ấm cúng trong từng khoảnh khắc sinh hoạt.

Phòng khách căn hộ mẫu 2 phòng ngủ Sun Centro Town. Ảnh: Ánh Dương.

Đặc biệt, thiết kế chú trọng khả năng sử dụng lâu dài, dễ dàng đáp ứng nhu cầu tìm kiếm second home tại vịnh di sản, hoặc “bước chuyển mình” của những gia đình lớn khi cần không gian sống rộng rãi hơn.

“Nhóm căn hộ 2 phòng ngủ tại các đô thị du lịch ven biển luôn có tỉ suất cho thuê cao hơn trung bình nhờ tính linh hoạt trong sử dụng và mức giá vừa tầm. Điều này lý giải vì sao các căn 2 phòng ngủ tại Sun Centro Town không chỉ được ưa chuộng để ở, mà còn là tài sản đầu tư “hai trong một” – vừa an cư, vừa sinh lời”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Nếu căn 2 phòng ngủ là chuẩn mực của tiện nghi và cân bằng, thì căn hộ 3 phòng ngủ mang đến không gian cho sáng tạo. Diện tích rộng mở khi có thêm một phòng đa năng linh hoạt, cho phép chủ nhân tự do sáng tạo phong cách sống riêng –phòng làm việc đậm chất doanh nhân, không gian nghệ thuật ngẫu hứng, hay đơn giản là chốn nghỉ chân cho người bạn phương xa. Với thiết kế mở giữa các không gian, căn hộ 3 phòng ngủ mang đến sự gắn kết nhưng vẫn tôn trọng riêng tư – điều đặc biệt quan trọng trong gia đình sống đa thế hệ vốn phổ biến ở châu Á.

Căn hộ “cá nhân hóa”

Tầm nhìn hướng thẳng vịnh Hạ Long từ căn hộ Sun Centro Town. Ảnh: Sun Property.

Nếu các căn hộ Studio – 3PN được áp dụng tiêu chuẩn bàn giao full nội thất cao cấp (không bao gồm đồ điện tử) thì các căn hộ Dual Key và Duplex được áp dụng tiêu chuẩn bàn giao thô, hướng đến không gian cá nhân hóa và những trải nghiệm sống khác biệt.

Với căn hộ Dual Key (chìa khóa đôi), chủ nhân sở hữu cùng lúc hai không gian riêng tư tuyệt đối trong một căn hộ. Thiết kế tách biệt giúp vừa ở vừa cho thuê, nhân đôi công năng và tối ưu hiệu suất đầu tư. Mô hình này đặc biệt phù hợp với xu hướng sống chung giữa các thế hệ nhưng vẫn giữ trọn sự riêng tư, gắn kết.

Trong khi đó, căn hộ Duplex hướng đến chủ nhân ưa chuộng phong cách sống thượng lưu. Không gian thông tầng mở ra tầm nhìn vô cực hướng 1.969 hòn đảo trên vịnh Hạ Long – một khung cảnh “tuyệt đối điện ảnh”, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Đây không chỉ là tổ ấm đẳng cấp, mà còn là nơi gắn kết các thành viên trong gia đình qua khoảng ban công tựa như sân vườn xanh mát giữa tầng cao. Đặc biệt, căn hộ được bàn giao thô giúp chủ nhân “biến hóa” không gian sống theo dấu ấn cá nhân. Cũng như căn hộ Dual Key, chính sự hiếm có của dòng sản phẩm Duplex khiến nó trở thành sản phẩm không thể thiếu trong “bộ sưu tập” của giới tinh hoa.

Cư dân Sun Centro Town hưởng trọn “1.001” tiện ích từ đại đô thị Sun Elite City. Ảnh: Ánh Dương.

Mỗi ngày sống tại Sun Centro Town được ví như một kỳ nghỉ, tận hưởng trọn vẹn nhịp sống Bãi Cháy sôi động. Dù lựa chọn loại hình căn hộ nào, cư dân cũng được thụ hưởng dịch vụ vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Sun Group, cũng như sức nóng của quần thể Sun Elite City đang ngày một hoàn thiện.

NL