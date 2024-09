Các chi nhánh Ngân hàng Agribank ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Chiều 12/9, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban cứu trợ tỉnh, đã tiếp nhận 500 triệu đồng từ các chi nhánh Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Trong đó, Agribank chi nhánh Thanh Hóa ủng hộ 200 triệu đồng; Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa ủng hộ 150 triệu đồng; Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa ủng hộ 150 triệu đồng.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp nhận, đại diện lãnh đạo các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mong muốn với số tiền 500 triệu đồng từ nguồn kêu gọi đóng góp của cán bộ, công nhân viên 3 chi nhánh sẽ góp phần giúp đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trân trọng cảm ơn những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ, công nhân viên các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã góp phần giúp đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng do bão lũ vượt qua khó khăn.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay ủng hộ của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong các chương trình an sinh xã hội, đồng hành cùng tỉnh thực hiện trách nhiệm, tình cảm đối với Nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lụt gây ra. Đồng thời cam kết sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và chuyển về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để phân bổ, hỗ trợ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do bão lũ kịp thời, đúng đối tượng.

