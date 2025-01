Bức tranh kinh tế - xã hội nhiều điểm sáng của huyện Triệu Sơn

Năm 2024 được xác định là năm “tăng tốc, bứt phá và về đích” để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn đề ra. Do đó, cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Một góc thị trấn Triệu Sơn.

Bước vào thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024 với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là suy thoái kinh tế, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền cùng sự nỗ lực cố gắng của các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, huyện Triệu Sơn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Những kết quả đạt được đã góp phần tạo “đòn bẩy” để huyện từng bước khẳng định vị thế của một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa. Từ đó, tạo động lực để phát triển mạnh mẽ, phấn đấu vươn lên trở thành đô thị loại IV.

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội huyện Triệu Sơn là tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 9,18%, vượt kế hoạch đề ra, đứng thứ 8 toàn tỉnh. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng, ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 16,26%; công nghiệp - xây dựng chiếm 60,1%; dịch vụ chiếm 23,64%. Trong đó, sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt kết quả khá toàn diện. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 116,6 nghìn tấn, vượt 6% kế hoạch. Chuyển đổi 256,2ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 2.412 tấn, tăng 3,8% so với năm 2023. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 151 triệu đồng, vượt 3,4% kế hoạch đề ra.

Sản xuất công nghiệp tăng khá, với giá trị sản xuất đạt 5.459 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2023. Một số sản phẩm có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ, như: quần áo may sẵn tăng 26%; giày dép xuất khẩu tăng 18,4%, ván ép các loại tăng 18,6%; gỗ xẻ các loại tăng 22%... Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 5.370 tỷ đồng, vượt mục tiêu (4.900 tỷ đồng), tăng 10,9% so với cùng kỳ, xếp thứ 8 toàn tỉnh. Trong năm có nhà máy sản xuất đèn led tại xã Thọ Dân và nhà máy sản xuất gia công lắp đặt bộ dây điện ôtô tại xã Thọ Tiến đi vào hoạt động, tạo thêm sản phẩm công nghiệp mới cho địa phương, góp phần tạo động lực phát triển trong thời gian tới.

Giải ngân vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn tỉnh đạt 100% kế hoạch. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 120 doanh nghiệp, gấp 1,6 lần kế hoạch tỉnh, huyện giao, đứng thứ 6 toàn tỉnh. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt 72,2% dự toán tỉnh giao, vượt 14,6% dự toán huyện giao và gấp 1,7 lần so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 67,36 triệu đồng, tăng 6,06 triệu đồng so với năm 2023.

Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt kết quả cao. Có thêm 9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao lên 17 xã, chiếm 53,1% số xã. Ước có thêm 12 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số thôn đạt chuẩn kiểu mẫu lên 15 thôn, chiếm 6,6% số thôn. Huyện duy trì đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM, đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Tháng 12/2024, huyện được Hội đồng Thẩm định Trung ương thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024. Có thêm 9 sản phẩm OCOP 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP 3 sao toàn huyện lên 35 sản phẩm.

Trong năm 2024, huyện Triệu Sơn đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Lãnh đạo huyện đã làm việc với các tập đoàn quốc tế, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài như: Tập đoàn Hoa Phong (Trung Quốc), Tập đoàn Sun Group..., để kêu gọi, giới thiệu đầu tư, trọng tâm là cụm công nghiệp Hợp Thắng, Khu Di tích lịch sử quốc gia Đền Nưa - Am Tiên...

Cùng với đó, chất lượng các hoạt động văn hóa - thể thao, chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân ngày càng được nâng cao. Chất lượng giáo dục đại trà ở các bậc học được nâng lên; chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt kết quả nổi bật: thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023 - 2024, huyện Triệu Sơn xếp thứ 4 toàn tỉnh, tăng 4 bậc, cao nhất từ trước đến nay. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Với nhiều kết quả nổi bật trong năm 2024 chính là điểm tựa vững chắc để huyện Triệu Sơn tiếp tục phát triển, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Năm 2025 là năm về đích, quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; năm củng cố các nền tảng phát triển mới để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Do đó, huyện xác định phấn đấu cao hơn, quyết tâm, quyết liệt hơn để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, huyện xác định tiếp tục củng cố, giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình đã được ban hành. Đồng thời, tập trung tháo gỡ dứt điểm các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng. Song song với đó, huyện sẽ tập trung phát triển mạnh mẽ các ngành kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội... Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp sẽ tạo điều kiện để huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng để huyện Triệu Sơn vươn mình trở thành đô thị loại IV.

Bài và ảnh: Thùy Linh