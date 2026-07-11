Bỏ túi lịch trình hoàn hảo cho ngày chung kết DIFF 2026: Sáng lên Bà Nà, tối thưởng thức đại tiệc pháo hoa

Chỉ còn ít ngày nữa, đêm chung kết DIFF 2026 sẽ chính thức diễn ra, khép lại một trong những mùa giải Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng ấn tượng nhất từ trước tới nay. Nhưng với nhiều du khách, hành trình đáng nhớ không chỉ bắt đầu khi sân khấu bên sông Hàn sáng đèn, mà ngay từ buổi sáng, với chuyến khám phá Bà Nà Hills để tận hưởng trọn vẹn một ngày trước giờ đại tiệc pháo hoa khai màn.

Giữa những ngày Đà Nẵng bước vào cao điểm du lịch hè, Bà Nà trở thành lựa chọn của không ít du khách muốn "đổi gió" trước đêm chung kết. Chỉ hơn 20 phút cáp treo, cái nắng oi ả của phố biển dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho tiết trời mát mẻ đặc trưng của đỉnh núi Chúa. Không ít người lựa chọn chuyến cáp đầu tiên trong ngày để có nhiều thời gian khám phá, rồi thong thả trở về trung tâm thành phố khi DIFF chuẩn bị lên đèn.

Sun World Ba Na Hills thu hút du khách bởi tiết trời dễ chịu và khung cảnh đẹp tựa cổ tích.

Sức hút của Bà Nà mùa hè này không nằm ở một điểm check-in riêng lẻ mà ở cảm giác đi đến đâu cũng có trải nghiệm mới chờ đón. Đặt chân lên đỉnh núi, cả một “tiên cảnh” hiện ra với Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu như dải lụa vàng được nâng giữa mây trời, Làng Pháp cổ kính tựa “tiểu Paris”, Lâu đài Mặt Trăng tráng lệ như bước ra từ truyện cổ tích hay Quảng trường Nhật Thực mang đậm chất điện ảnh. Với những tín đồ mê cảm giác mạnh, Alpine Coaster vẫn là trải nghiệm “phải thử” với những khúc cua uốn lượn giữa sườn núi, trong khi Fantasy Park tiếp tục mang đến hàng trăm trò chơi phù hợp cho cả gia đình lẫn nhóm bạn.

Mùa hè năm nay, không khí trên đỉnh Bà Nà còn được hâm nóng bởi Sun Fest 2026 – lễ hội mang đậm sắc màu châu Âu. Tiếng nhạc rộn ràng, các màn hoạt náo sôi động, thử thách “Truy tìm Vua Bia”, cuộc thi giữ thùng bia Keg Holding hay những ly bia thủ công mát lạnh tạo nên bầu không khí lễ hội đúng nghĩa. Xen giữa là những quầy xúc xích nướng, kebab, hotdog và bánh ngọt kiểu Âu thơm lừng, đủ để nhiều du khách sẵn sàng dành hàng giờ chỉ để dạo chơi, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng không khí náo nhiệt trên đỉnh núi.

Du khách có thể hòa mình vào không gian nghệ thuật ánh sáng độc đáo của Lumiere Light Art.

Bên cạnh những trải nghiệm quen thuộc, mùa hè năm nay còn ghi dấu với nhiều sản phẩm mới. Không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác Interactive Light Art đưa du khách bước vào bảy phân khu huyền ảo được kiến tạo bằng công nghệ cảm biến quang điện tử hiện đại, nơi ánh sáng liên tục biến đổi theo từng bước chân, từng cái chạm tay, tạo nên trải nghiệm đa giác quan hiếm có tại Việt Nam.

Sau nhiều giờ vui chơi, không ít du khách chọn dừng chân tại tiệm bánh Pháp Eric Kayser để thưởng thức những chiếc croissant vừa ra lò hay nhâm nhi ly cà phê giữa khung cảnh Làng Pháp trước khi tiếp tục hành trình khám phá. Một khoảng nghỉ vừa đủ để nạp lại năng lượng, đồng thời tận hưởng nhịp sống chậm hiếm hoi giữa mùa du lịch cao điểm.

Du khách U25 sẽ được mức ưu đãi siêu hấp dẫn khi vui chơi tại Bà Nà chỉ từ 500 nghìn đồng.

Đúng dịp chung kết DIFF, Bà Nà Hills cũng mang đến thêm lý do để chuyến đi trở nên hấp dẫn hơn. Từ ngày 10/7 đến hết 15/8/2026, toàn bộ du khách từ 25 tuổi trở xuống (sinh từ năm 2001 trở đi) sẽ được hưởng ưu đãi chưa từng có với giá vé cáp treo chỉ 500.000 đồng, giảm một nửa so với mức niêm yết. Các combo vé kèm buffet hoặc voucher ẩm thực cũng được áp dụng mức giá ưu đãi, giúp giới trẻ dễ dàng "chơi trọn" một ngày trên đỉnh Bà Nà.

Không dừng lại ở đó, nhiều chương trình đồng hành cũng góp phần giúp chuyến đi thuận tiện và tiết kiệm hơn. Du khách sử dụng GrabCar đến Bà Nà được giảm 20%, tối đa 100.000 đồng mỗi chuyến. Thưởng thức buffet trong khung giờ 13h-15h tại các nhà hàng Bốn Mùa, Taiga hoặc Arapang còn được tặng coupon trị giá 50.000 đồng để trải nghiệm Alpine Coaster, leo núi trong nhà hoặc sử dụng tại các điểm ẩm thực Buffet+, trong đó có tiệm bánh Eric Kayser.

Sáng vi vu Bà Nà, tối ngắm đại tiệc pháo hoa đang trở thành sổ tay du lịch “hot trend” được du khách yêu thích.

Khi mặt trời dần khuất sau dãy núi, hành trình cũng chuyển sang chương tiếp theo. Từ Bà Nà trở về trung tâm thành phố, du khách vừa kịp hòa vào dòng người đổ về khu vực sông Hàn, nơi sân khấu nghệ thuật đã rực sáng và bầu không khí lễ hội ngày càng nóng lên trước giờ khai màn. Chỉ trong một ngày, hai không gian hoàn toàn khác biệt – một bên là khí hậu mát lành giữa mây núi, một bên là đại tiệc ánh sáng sôi động bên dòng sông Hàn – nối tiếp nhau tạo nên một trải nghiệm mùa hè trọn vẹn của Đà Nẵng.

Có lẽ cũng bởi vậy mà với nhiều du khách, chung kết DIFF không còn đơn thuần là sự kiện kéo dài vài giờ đồng hồ. Đó là cả một hành trình bắt đầu từ không khí mát lành trên đỉnh Bà Nà, những show diễn sôi động, các góc check-in mới, rồi khép lại bằng khoảnh khắc cả bầu trời sông Hàn bừng sáng khi chùm pháo hoa đầu tiên được thắp lên. Một lịch trình “2 trong 1” đang được nhiều du khách truyền tai nhau như cách trọn vẹn nhất để tận hưởng mùa hè và đêm chung kết DIFF 2026.

Tùng Dương (LN)