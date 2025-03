Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị cáo buộc cho vợ tham gia các cuộc họp nhạy cảm

Một báo cáo mới cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đưa vợ đến các cuộc họp “nhạy cảm” với các quan chức nước ngoài.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Getty Images.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh các quan chức chính quyền Mỹ đang bị giám sát chặt chẽ vì sử dụng ứng dụng được mã hóa Signal để truyền đạt các kế hoạch quân sự trong khi có sự tham gia của một nhà báo trong cuộc thảo luận.

Washington gặp rắc rối sau các báo cáo về cuộc trò chuyện trên nền tảng Signal Communications do Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth, cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và Jeffrey Goldberg, Tổng biên tập tờ The Atlantic cùng nhiều người khác tham dự.

Goldberg cho biết ông đã tham gia vào chuỗi tin nhắn với các quan chức Mỹ khi bàn kế hoạch quân sự liên quan đến các cuộc không kích chống lại Houthis, lực lượng phiến quân được Iran hậu thuẫn ở Yemen. Việc xử lý các cuộc thảo luận quân sự riêng tư giữa các quan chức cấp cao trong nội các của Tổng thống Mỹ đã gây ra những lo ngại về an ninh.

Tiếp sau rắc rối trên, tờ Wall Street Journal cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đưa vợ mình là Jennifer Hegseth đến 2 cuộc họp với các quan chức quân sự nước ngoài.

Cuộc họp thứ nhất được tổ chức với Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tại Lầu Năm Góc vào ngày 6/3, với các thảo luận bao gồm quyết định của Mỹ về việc dừng chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến với Nga. Các quan chức quốc phòng cho biết danh sách tham dự cuộc họp của bộ trưởng thường bao gồm những người có thẩm quyền về an ninh do “bản chất tế nhị của các cuộc thảo luận”.

Cuộc họp thứ hai được cho là diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, Bỉ vào tháng 2. Đây là cuộc họp của các quan chức từ các quốc gia để thảo luận về việc hỗ trợ cho Ukraine. Tờ Wall Street Journal cho biết: “Một số người tham dự cuộc họp không biết Jennifer Hegseth là ai”.

Giữa những hậu quả từ vụ rò rỉ tin nhắn Signal, Hegseth đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức. Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn điều tra vụ việc và giao nhiệm vụ cho cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz theo dõi.

TD