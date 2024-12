Bộ Công an xác định 10 nhiệm vụ công tác lớn trong năm 2025

Khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân là: "Gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng; xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại."

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 26/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì họp báo thông tin về tình hình, kết quả công an năm 2024.

Bố trí hơn 18.000 điều tra viên, cán bộ điều tra ở công an cấp xã

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2024, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc đến an ninh, phát triển của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, lớn hơn.

Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời của Đảng, Nhà nước; phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương; sự đồng hành tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể xã hội; sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế; lực lượng Công an nhân dân đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Kết quả nổi bật là công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục là “điểm sáng." Đã có trên 2.300 báo cáo, chủ động tham mưu với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều chủ trương, đối sách, giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước.

An ninh quốc gia được giữ vững. Lực lượng công an đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trên các địa bàn, lĩnh vực; giải quyết căn cơ nhiều vấn đề an ninh từ cơ sở, ngoài biên giới quốc gia. Đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hơn 3.200 lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự kiện đặc biệt quan trọng, đoàn khách cấp cao quốc tế.

Lực lượng công an đã chủ động nhận diện, kịp thời tham mưu, đề xuất, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 91,06%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao...

Công an thành phố Nam Định tuyên truyền tới người dân về việc phòng, chống lừa đảo qua mạng tại những địa điểm vui chơi buổi tối. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Nhiều đường dây, tổ chức tội phạm lớn, xuyên quốc gia liên quan ma túy, buôn bán người, lừa đảo trực tuyến, tham nhũng, buôn lậu... gây bức xúc, bất an trong nhân dân bị phát hiện, triệt phá. Phát hiện hơn 29.900 vụ, hơn 51.300 đối tượng phạm tội về ma túy; hơn 4.600 vụ, hơn 8.000 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế...

Lực lượng Công an nhân dân phát huy tốt vai trò gương mẫu đi đầu, dẫn dắt, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội góp phần tạo động lực mới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Năm 2024, tiếp nhận trên 67 triệu hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 98%. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được triển khai quyết liệt; kiên quyết, kiên trì, kiểm tra, kiểm soát xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, bước đầu hình thành văn hóa đã uống rượu, bia không lái xe. Đã tổ chức tham gia cứu nạn, cứu hộ hơn 4.700 vụ, cứu được hơn 11.800 người.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật về an ninh, trật tự được triển khai quyết liệt đồng bộ, xuyên suốt từ việc xây dựng luật đồng thời với xây dựng văn bản hướng dẫn luật, kịp thời giải quyết nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp từ thực tiễn. Đã trình Quốc hội khóa XV đã thông qua 8 dự án luật, trong đó có 6 luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng, 2 dự án luật đồng chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thiết thực, nâng cao hình ảnh, vị thế của Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Công an phường Trường Thi, thành phố Vinh, giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Công tác vận động quần chúng và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai quyết liệt, với nhiều hoạt động thiết thực, mô hình hiệu quả. Công tác xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị được duy trì và nhân rộng. Lực lượng công an tích cực phối hợp, huy động nguồn lực, xây dựng, cải tạo, sửa chữa hơn 3.000 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân an cư, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Lực lượng công an gương mẫu đi đầu, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Chỉ thị 35 về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tham mưu, phối hợp, triển khai Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị, địa phương tinh-gọn-mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Bố trí hơn 18.000 điều tra viên, cán bộ điều tra ở công an cấp xã, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở," Bộ Công an cho biết.

Công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật đạt kết quả quan trọng, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác, chiến đấu của toàn lực lượng. Triển khai nhiều dự án trọng điểm, có ý nghĩa lịch sử như: Trụ sở làm việc Bộ Công an, Sân bay Gia Bình, hoàn thành xây dựng nhà ở doanh trại cho Công an cấp xã...

10 nhiệm vụ công tác lớn

Về nhiệm vụ công tác năm 2025, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2025 là: "Gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng; xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại."

Lực lượng Công an nhân dân thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả 3 giải pháp trọng tâm “đột phá” gồm: bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lực lượng Công an gương mẫu đi đầu: tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy; trong đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phòng, chống lãng phí, chống ô nhiễm môi trường. Huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả Đề án hiện đại hoá cơ sở vật chất của lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030, ưu tiên đầu tư cho 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Công an. (Nguồn: TTXVN)

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Bộ Công an xác định 10 nhiệm vụ công tác lớn: gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Chủ động nắm chắc tình hình, nhận biết xử lý tình hình từ sớm, từ xa kịp thời báo cáo và tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, tranh thủ tối đa thời cơ, biến thách thức thành cơ hội để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; hạn chế tối đa các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ đầu và tại cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, mở rộng không gian phát triển góp phần xây dựng xã hội an toàn hơn, lành mạnh hơn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ theo hướng bài bản, nề nếp, thực chất và hiệu quả.

Tăng cường công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp.

Phát huy vai trò nòng cốt, tổ chức hoạt động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự gắn với thực hiện công tác dân vận, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy các cấp theo hướng bài bản, khoa học, sâu sát, hiệu quả, đổi mới công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu lý luận.

Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh, trật tự.

Bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng Công an nhân dân./.

