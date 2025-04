Bộ Công an tổ chức thi đánh giá vào ngày 6/7, tất cả thí sinh phải thi Ngữ văn

Bài thi đánh giá của Bộ Công an năm nay có điều chỉnh để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới như tăng từ 2 lên 4 mã bài thi, tất cả các thí sinh đều phải thi tự luận môn Ngữ văn.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. (Ảnh: TTXVN)

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6/7. Trong đó, ngày 5/7, thí sinh làm thủ tục dự thi và ngày 6/7 thí sinh làm bài thi chính thức.

Năm nay, Bộ Công an tuyển 2.350 chỉ tiêu hệ đại học chính quy tuyển mới cho 8 trường đại học, học viện trực thuộc với ba phương thức: xét theo điểm bài thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, xét tuyển kết hợp điểm chứng chỉ quốc tế và điểm thi đánh giá.

So với năm trước, bài thi đánh giá của Bộ Công an năm nay có điều chỉnh để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới như tăng từ 2 lên 4 mã bài thi, tất cả các thí sinh đều phải thi tự luận môn Ngữ văn, thi trắc nghiệm Toán, thêm phần thi trắc nghiệm tự chọn.

Năm 2024, bài thi này gồm hai mã bài thi CA1 và CA2, mỗi mã, đề thi gồm hai phần: trắc nghiệm (các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và Tiếng Anh) và tự luận. Mã CA1, thí sinh thi trắc nghiệm và thi tự luận môn Toán. Mã CA2, thí sinh thi trắc nghiệm và thi tự luận môn Ngữ văn. Theo đó, thí sinh thi mã CA1 sẽ không phải thi môn Ngữ văn, thí sinh thi mã CA2 không phải thi Toán.

Các mã đề thi của năm 2025 như sau, thí sinh được chọn một trong 4 mã bài thi này.

Bộ Công an cũng tăng số tổ hợp xét tuyển từ 7 lên 15 tổ hợp, gồm:

Việc xét tuyển được phân theo nhóm ngành, mỗi nhóm ngành được quy định về tổ hợp xét tuyển với các mã bài thi như sau:

+ Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát xét tuyển tổ hợp A00, A01, C03, D01, K21, K22 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.

+ Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xét tuyển tổ hợp A00, A01, K01, K20 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước xét tuyển tổ hợp A01, C00, C03, D01, K21, K22 và bài thi CA1, CA4.

+ Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần xét tuyển tổ hợp A00, A01, D01, K01, K20 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xét tuyển tổ hợp A00, A01, D01, D07 và bài thi CA1, CA2. Trong đó, đối với tổ hợp D01, học bạ các năm học THPT có điểm tổng kết môn Vật lí hoặc Hóa học đạt từ 7,0 điểm trở lên.

+ Ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển tổ hợp A01, D01, D04, D09, D10 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.

+ Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc xét tuyển tổ hợp A01, D01, D04, D09, D10 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.

+ Ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y xét tuyển tổ hợp A00, A01, B00, B08, D07 và bài thi CA1, CA2, CA3.

+ Ngành Công nghệ thông tin xét tuyển tổ hợp A00, A01, K01, K20 và bài thi CA1, CA2.

Theo Vietnam+