Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ và chuẩn bị năm học mới tại 2 xã Yên Nhân, Bát Mọt

Ngày 4/9, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và công tác chuẩn bị năm học mới 2025-2026 tại 2 xã Yên Nhân, Bát Mọt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục bão lũ tại thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra điểm sạt lở trên quốc lộ 47, xã Yên Nhân.

Trong chuyến công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã kiểm tra một số điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 47 đi xã Yên Nhân và Bát Mọt; kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2025-2026 tại trường tiểu học Yên Nhân 2, trường mầm non Yên Nhân; đến động viên, tặng quà cho một số hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà, sập nhà tại thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân.

Điểm sạt lở trên quốc lộ 47, tại xã Yên Nhân.

Theo báo cáo của xã Yên Nhân, cơn bão số 5 đã gây thiệt hại nặng cho người dân trên địa bàn. Toàn xã có 326 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, trong đó 25 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 63 nhà hư hỏng rất nặng, nhiều công trình hạ tầng, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa bị sạt lở, hư hỏng. Giao thông bị chia cắt nhiều ngày, hàng trăm nghìn mét khối đất đá sạt lở xuống tuyến quốc lộ 47 và các tuyến đường xã, thôn. Diện tích lúa, hoa màu, rừng trồng bị vùi lấp trên 100 ha; nhiều ao cá, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hệ thống điện, thủy lợi, viễn thông bị hư hỏng nặng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường tiểu học Yên Nhân 2.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Yên Nhân đã chủ động, khẩn trương triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Cấp ủy, chính quyền xã Yên Nhân đã kịp thời sơ tán 123 hộ với 492 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm; huy động lực lượng tại chỗ cùng các đơn vị quân đội, công an, dân quân dọn dẹp đất đá, thông tuyến tạm thời, giúp Nhân dân dựng lại nhà cửa, ổn định đời sống. Các trường học được dọn dẹp, vệ sinh, khử khuẩn, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới.

Qua kiểm tra thực tế tại một số điểm sạt lở và các trường, khu dân cư bị ảnh hưởng trên địa bàn xã Yên Nhân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chia sẻ khó khăn, mất mát với Nhân dân; đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, nỗ lực khắc phục hậu quả của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và bà con địa phương đã vượt qua khó khăn để từng bước ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Nhà dân ở thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân bị lũ tàn phá, sập hoàn toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại ở thôn Na Nghịu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: “Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tiếp tục tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả mưa bão, nhất là việc ổn định chỗ ở cho người dân, tập trung xây dựng lại cơ sở hạ tầng, bố trí mặt bằng khu tái định cư để người dân được ở những địa điểm an toàn. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền và nhà trường cần quan tâm vận động hỗ trợ để học sinh được đến trường, đến lớp kịp thời khai giảng năm học mới. Đảng ủy, chính quyền xã Yên Nhân phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, phát huy tinh thần tự lực của Nhân dân, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh và các sở, ngành để sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác kiểm tra tình trạng sạt lở tại Trường mầm non Yên Nhân.

Đối với Trường mầm non Yên Nhân, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND xã báo cáo cụ thể tình hình thiệt hại và giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương khảo sát, có phương án bảo vệ trường mầm non trước nguy cơ sạt lở; đồng thời gia cố các vị trí sụt lún trên các tuyến đường liên thôn. Cùng với đó, chỉ đạo đồng bộ các biện pháp bảo đảm môi trường, khôi phục sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai; đồng thời sớm nghiên cứu phương án xây dựng khu tái định cư an toàn cho các hộ dân có nguy cơ cao về sạt lở.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng quà Trường tiểu học Yên Nhân 2.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý ngành giáo dục và chính quyền địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trong ngày khai giảng, nhất là việc đưa đón học sinh tại các điểm trường còn nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ đồ dùng học tập, trang thiết bị trường lớp, tạo điều kiện để học sinh vùng thiên tai được khai giảng trong không khí phấn khởi, an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra địa điểm xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở Bát Mọt.

Đến kiểm tra địa điểm xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở Bát Mọt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã nghe đơn vị tư vấn trình bày phương án thiết kế xây dựng trường trên diện tích 1,6 ha đảm bảo cho hơn 500 học sinh học tập với trên 300 học sinh học nội trú. Các hạ tầng nhà hiệu bộ, sân thể thao, khu nội trú... được thiết kế hiện đại, đảm bảo cho học sinh học tập kiến thức và thể chất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao đơn vị tư vấn đã nghiên cứu và đưa ra phương án thiết kế, đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng thẩm định để tổ chức khởi công, tiến hành thi công đảm bảo chất lượng công trình, phục vụ việc học tập của con em đồng bào dân tộc khu vực biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi làm việc với Đồn Biên phòng Bát Mọt và lãnh đạo xã Bát Mọt.

Đến kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ và giúp Nhân dân tại Đồn Biên phòng Bát Mọt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo Đồn Biên phòng Bát Mọt báo cáo về công tác bảo vệ an ninh biên giới và giúp dân trong cơ bão số 5; lãnh đạo xã Bát Mọt báo cáo về công tác khắc phục bão lụt trên địa bàn.

Theo báo cáo, bão số 5 vừa qua trên địa bàn xã Bát Mọt có mưa lớn kéo dài, lũ dâng cao làm sạt lở nhiều điểm giao thông, cuốn trôi cầu cống, kênh mương, hư hỏng công trình điện và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất. Toàn xã có 35 hộ với 131 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp, 73 hộ khác nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao cần sớm bố trí tái định cư. Về sản xuất, hơn 12 ha lúa, hàng nghìn mét vuông ao cá, rau màu bị vùi lấp, cuốn trôi; nhiều tuyến đường liên thôn, Quốc lộ 47 qua xã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng.

Trong khó khăn, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã kịp thời triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, huy động hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân và Nhân dân khắc phục bước đầu. Đến nay, nhiều tuyến giao thông liên thôn đã được thông, điện lưới cơ bản được khôi phục, các trường học gấp rút vệ sinh, sửa chữa để đảm bảo sẵn sàng khai giảng năm học mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn xã Bát Mọt trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương rà soát báo cáo cụ thể tình hình thiệt hại sát thực tế về UBND tỉnh. Đồng thời, yêu cầu ngành giáo dục cần phối hợp với chính quyền khẩn trương tu sửa trường lớp, trang thiết bị dạy học, đảm bảo mọi học sinh đều được đến trường an toàn, đầy đủ vào ngày khai giảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cũng giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh hỗ trợ xây dựng mặt bằng tái định cư cho các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở cao; đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, điện lưới, công trình thủy lợi, nhất là tại những xã vùng cao, biên giới, góp phần củng cố quốc phòng – an ninh và phát triển bền vững của địa phương.

Minh Hiếu