Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh dự Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Đảng ủy Quân khu 4

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa và Kế hoạch của Đảng ủy Quân khu 4, ngày 7/1, tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự, chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khai mạc hội nghị.

Dự hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Quân sự các tỉnh, thành phố: Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy Huế; Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Khánh Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; các đồng chí đảng ủy viên Quân khu và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến gắn với quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử trí linh hoạt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quân sự quốc phòng, đối ngoại quốc phòng được nâng lên. Quân khu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc. Chỉ đạo các lực lượng tích cực tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất và tham gia hỗ trợ lực lượng thực hiện dự án đường dây tải điện 500KV mạch 3 chặt chẽ, kịp thời, an toàn tuyệt đối.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân khu xác định: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình, đề án chiến lược về quân sự, quốc phòng; tập trung nỗ lực cao nhất hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025 thực hiện tốt “Một tập trung”, đó là “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu. “Hai đột phá”, đó là đột phá chất lượng huấn luyện, SSCĐ, nhất là cấp cơ sở và đột phá vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên”.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam biểu dương kết quả nổi bật của Quân khu 4 trong năm 2024. Đồng thời đề nghị: Đảng ủy Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn, chuẩn bị tốt phương án, lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó khắc phục kịp thời, hiệu quả các tình huống an ninh phi truyền thống, thiên tai, thảm họa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phù hợp với việc sáp nhập bộ máy tin, gọn, mạnh. Tăng cường hơn nữa công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trần Dũng (Báo Quân khu 4)