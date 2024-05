Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp đoàn công tác của Tỉnh ủy Lai Châu

Chiều 4/5, tại TP Sầm Sơn, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp thân mật đoàn công tác của Tỉnh ủy Lai Châu do đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm tại tỉnh Thanh Hóa.

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi tiếp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón tiếp các đồng chí trong đoàn công tác của Tỉnh ủy Lai Châu đang có chuyến thăm tại Thanh Hóa. Thông tin về tình hình phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã giới thiệu về những cách làm của tỉnh để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển các ngành kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Đặc biệt, vấn đề đảm bảo an sinh cho người dân luôn được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa quan tâm đặt lên hàng đầu, bên cạnh việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Sau khi hoàn thành việc đưa người dân nghèo sinh sống trên sông lên bờ, hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang đặt quyết tâm trong hai năm 2024-2025 sẽ hoàn thành xây dựng khoảng 5.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở.

Các thành viên đoàn công tác của Tỉnh ủy Lai Châu dự buổi tiếp.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Lai Châu đã luôn đùm bọc, che chở, tạo điều kiện cho những người con quê Thanh Hóa đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Lai Châu; đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự trân trọng và hiểu biết lẫn nhau, mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh sẽ ngày càng bền chặt, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của hai tỉnh Thanh Hóa và Lai Châu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi tiếp.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị mà tỉnh Thanh Hóa dành cho đoàn; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển và những thành tựu mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dự buổi tiếp.

Giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; những tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển của tỉnh Lai Châu trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà cho biết: Được sự giúp đỡ của Trung ương và các tỉnh, thành bạn; sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh Lai Châu đã có những thay đổi cơ bản trong thời gian qua. Kinh tế - xã hội có bước phát triển, đời sống người dân được cải thiện. Tuy nhiên, Lai Châu vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong công tác thu hút đầu tư, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Lai Châu trao quà lưu niệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà cũng cho biết: Những kinh nghiệm, bài học của Thanh Hóa trong quá trình phát triển sẽ là những thông tin hữu ích để các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Lai Châu tham khảo, xây dựng những định hướng phù hợp cho sự phát triển của địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà cũng bày tỏ mong muốn hai tỉnh Thanh Hóa và Lai Châu tiếp tục tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, giao lưu để cùng phát triển.

