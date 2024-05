(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao, từ 19h ngày 2/5 đến 13 giờ ngày 3/5, trên địa bàn tỉnh đã có mưa, có nơi mưa rất to và dông, gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình trên, ngày 3/5/2024 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 08/CĐ-UBND gửi các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do dông lốc và mưa lớn gây ra đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

{title} Khẩn trương khắc phục hậu quả do dông lốc và mưa lớn gây ra đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao, từ 19h ngày 2/5 đến 13 giờ ngày 3/5, trên địa bàn tỉnh đã có mưa, có nơi mưa rất to và dông, gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình trên, ngày 3/5/2024 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 08/CĐ-UBND gửi các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do dông lốc và mưa lớn gây ra đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 1. Đối với diện tích lúa bị đổ, gãy: Huy động tối đa phương tiện và nhân lực tổ chức dựng, bó lúa thành khóm, tiêu kiệt nước trên mặt ruộng không để cho bông lúa bị ngập nước, tổ chức thu hoạch nhanh khi lúa chín khoảng 80% trở lên. 2. Đối với cây ngô sắp thu hoạch: Tiến hành kiểm tra cụ thể, nếu bị đổ, gãy khẩn trương thu hoạch, liên hệ với các cơ sở chăn nuôi thu mua cho nông dân, nếu không bị gãy cần dựng nhẹ để thân ngô không nằm trên mặt đất (không dựng đứng). 3. Đối với các loại cây rau màu và cây nguyên liệu khác: Tiêu kiệt nước nếu bị ngập, vun lại gốc kết hợp xới xáo, sau khi cây hồi phục tiến hành chăm sóc bình thường. 4. Kiểm tra kỹ các công trình thủy lợi, hệ thống kênh tiêu, kênh tưới; khẩn trương tu sửa, nạo vét, khơi thông dòng chảy để phục vụ việc tiêu thoát nước chủ động nếu có mưa lớn xảy ra. 5. Các địa phương rà soát, kiểm tra, thống kê và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chính xác diện tích cây trồng bị thiệt hại và mức độ thiệt hại. 6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa khẩn trương tổ chức phát sóng, phát thanh để thông tin tuyên truyền các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa dông xảy ra cho Nhân dân biết và thực hiện. 7. Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai, dự báo và thông tin chính xác, kịp thời, chi tiết phục vụ công tác phòng chống và khắc phục hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. TS

TS

Từ khóa: Chủ tịch UBND tỉnh Sản xuất nông nghiệp Khắc phục hậu quả khẩn trương Mưa lớn Báo Thanh Hóa Lốc Thiệt hại Có nơi mưa rất to Không khí lạnh