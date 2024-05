Bệnh viện JK Nhật Hàn khởi động chương trình “Tạo hình mũi môi dị tật - Chắp cánh ước mơ” miễn phí

Năm 2024, Bệnh viện JK Nhật Hàn khởi động mùa 8 chương trình “Tạo hình mũi môi dị tật - Chắp cánh ước mơ” hỗ trợ đến 3 tỷ đồng. Miễn phí phẫu thuật cho người sứt môi hở hàm ếch ở tuổi trưởng thành có tài năng nhưng có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, giúp họ tự tin theo đuổi ước mơ, truyền thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Mở cánh cửa hòa nhập cho người sứt môi hở hàm ếch

Trẻ em bị dị tật sứt môi hở hàm ếch thường được vá khi còn bé. Tuy nhiên, biến chứng để lại là mũi lệch vẹo, trụ mũi sụp xuống, viền môi không cân đối, sẹo môi xấu. Những khuyết điểm này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn về vấn đề tâm lý. Nỗi tự ti, mặc cảm, thu mình với xã hội.

Từ sau 16 tuổi là thời điểm thích hợp cho việc phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mũi môi. Thế nhưng, việc phẫu thuật mũi môi dị tật ở tuổi trưởng thành khó hơn nên ít cơ sở thẩm mỹ nhận làm, đồng thời chi phí phẫu thuật khá cao khiến nhiều người sống chung với khuyết điểm.

Món quà nhỏ Thanh Trúc gửi tặng bác sĩ Trí sau 2 năm sửa mũi môi dị tật.

Thấu hiểu nỗi đau các bạn phải gánh chịu, bằng cái tâm và đôi tay vàng, ThS.BS Lê Viết Trí - Giám đốc bệnh viện JK Nhật Hàn đã thực hiện “Vì sống là sẻ chia” hỗ trợ chi phí phẫu thuật và tạo hình dáng mũi, môi mới cho người sứt môi hở hàm ếch, để họ tự tin hòa nhập với cộng đồng, tự tin theo đuổi ước mơ và thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hơn.

Bác sĩ Trí chia sẻ: “Khi làm bác sĩ thẩm mỹ, tôi gặp nhiều em bị dị tật về mũi, môi trong bệnh lý dị tật sứt môi hở hàm ếch. Mỗi em một câu chuyện nhưng đều có chung một ước mơ là thay đổi diện mạo mới. Đồng cảm và thấu hiểu khát khao thay đổi diện mạo của các em, tôi và ekip luôn nỗ lực để “chữa lành” ngoại hình và tâm hồn, giúp các em hòa nhập với cộng đồng, vượt qua mặc cảm để viết tiếp ước mơ”.

Tính đến nay, chương trình “Vì sống là sẻ chia” đã phẫu thuật tạo hình mũi môi thành công hơn 10.000 trường hợp. Nơi đây trở thành bệ phóng cho các bạn bị dị tật sứt môi hở hàm ếch được thay đổi ngoại hình, tìm thấy phiên bản đẹp nhất của chính mình.

Cơ hội thẩm mỹ miễn phí lên đến 3 tỷ đồng

Nối tiếp thành công các mùa trước, năm 2024 bệnh viện JK Nhật Hàn khởi động chương trình “Tạo hình mũi môi - Chắp cánh ước mơ cho người dị tật” tài trợ phẫu thuật miễn phí tới 3 tỷ đồng.

Mùa 8 hứa hẹn sẽ chắp cánh ước mơ nhiều hơn nữa cho những bạn gặp khuyết điểm mũi môi dị tật.

Đối tượng chương trình hướng đến là các bạn bị dị tật sứt môi hở hàm ếch ở tuổi trưởng thành, khát khao thay đổi ngoại hình để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện kinh tế để thẩm mỹ.

Thông qua chương trình lần này, chúng tôi hy vọng sẽ tìm được những “chiến binh” có đủ bản lĩnh, tinh thần thật mạnh mẽ, khát khao thay đổi để vươn lên và chạm tay tới ước mơ. Chính các bạn, sẽ là người truyền cảm hứng, động lực thay đổi cho cộng đồng bị sứt môi hở hàm ếch nói riêng và những hoàn cảnh bị khiếm khuyết khác nói chung.

Để nhận suất miễn phí phẫu thuật thẩm mỹ mũi môi dị tật, đăng ký TẠI ĐÂY

Những cuộc đời đến và thay đổi ngoạn mục tại bệnh viện JK Nhật Hàn

Chương trình “VÌ SỐNG LÀ ĐỂ SẺ CHIA” đã mở ra cánh cửa hy vọng cho rất nhiều chàng trai, cô gái trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Truyền cảm hứng cho rất nhiều người và giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống của mình.

Vân An, chàng trai từng ám ảnh về những lời dị nghị, bàn tán về ngoại hình nhiều khuyết điểm do dị tật bẩm sinh. Vân An thầm ước sẽ có một phép màu giúp bản thân xóa bỏ những khuyết điểm trên khuôn mặt. Và đều đó đã trở thành hiện thực khi đến chương trình “Vì sống là sẻ chia”.

Vân An cực điển trai sau 6 tháng tạo hình mũi môi dị tật tại Bệnh viện JK Nhật Hàn.

“Trước kia, cuộc sống của em luôn gắn liền với chiếc khẩu trang bởi em ngại nghe những lời bàn tán, dị nghị về ngoại hình. Em luôn khao khát có một diện mạo hoàn thiện để tự tin thực hiện ước mơ. Và không phụ lòng mong đợi, sau khi được bệnh viện JK Nhật Hàn thực hiện phẫu thuật, em như được sinh ra lần thứ 2 với diện mạo hoàn thiện, điển trai như những gì em mong ước. Chỉ cần bạn quyết tâm thay đổi, còn lại cứ để JK Nhật Hàn lo” - Vân An chia sẻ.

Đó cũng là những gì Kim Dung chịu đựng trong suốt 19 năm khi mang trên mình khuyết điểm mũi môi dị tật: “Lúc nhỏ bị bạn bè trêu chọc, em tự ti, mặc cảm, dần thu mình lại với mọi người xung quanh. Nhưng hiện tại, cuộc sống em đã bước sang trang mới sau khi chỉnh hình mũi môi tại bệnh viện JK Nhật hàn. Khuyết điểm mũi, môi cải thiện rõ rệt, em như tái sinh lại lần nữa. Và em hài lòng với diện mạo mới của mình”.

Kim Dung đã “lột xác” thành công, tìm được công việc ưng ý sau sửa mũi môi dị tật.

Không chỉ là những ca phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình, sứ mệnh mà “Vì sống là sẻ chia” theo đuổi là hướng đến những giá trị nhân văn, những cảm hứng có sức lan tỏa đến cộng đồng để tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm động lực cho những ước mơ dám hy vọng, dám thay đổi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ : Địa chỉ: Bệnh viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn. Số 31, Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 094 1800 999 (Zalo/Viber/Facetime)

LN