Bầu cử Mỹ 2024: Washington Post lần đầu “trung lập” sau 30 năm

Nhật báo danh tiếng và lâu đời Washington Post hôm 25/10 tuyên bố sẽ không ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris hay ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó Tổng thống Kamala Harris. (Ảnh: THX/TTXVN)

CEO của cơ quan truyền thông này, William Lewis cho biết đây là sự quay lại “với nguồn gốc của chúng tôi là không ủng hộ các ứng cử viên tổng thống”.

Ban biên tập của báo này đã bày tỏ ủng hộ các ứng cử viên tổng thống trong hơn ba thập kỷ. Đây là “lá phiếu trắng” đầu tiên của tờ báo sau hơn 30 năm, trong cuộc bầu cử được truyền thông Mỹ nhận định là gây chia rẽ nhất trong lịch sử xứ cờ hoa.

Trong diễn biến liên quan, theo cuộc thăm dò toàn quốc gần đây nhất của CNN trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5/11, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris đều đạt tỷ lệ ủng hộ là 47% số cử tri có khả năng đi bỏ phiếu.

Cuộc thăm dò được tiến hành qua điện thoại từ ngày 20-23/10 trên tổng số 1.704 cử tri đã đăng ký và kết quả được công bố vào ngày 25/10, có biên độ sai số là 3,1 điểm phần trăm trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu và cộng hoặc trừ 3,2 điểm phần trăm số hồ sơ đã đăng ký của cử tri.

Trong khi đó, theo phóng viên tại New York, khảo sát mới nhất do Viện Các vấn đề chính trị Đại học Havard (HIP) công bố ngày 25/10 cho thấy, trong cuộc đua tranh chức Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Kamala Harris dẫn điểm trước cựu Tổng thống Donald Trump trong nhóm cử tri trẻ ở độ tuổi từ 18 đến 29 tuổi.

Cụ thể, trung bình trong 3 người trẻ tuổi, có 2 người ủng hộ bà Harris và một người ủng hộ ông Trump. Xu thế này giúp bà Harris vượt trước đối thủ 28 điểm xét về sự ủng hộ của cử tri trẻ.

Đây là mức chênh lệch lớn, nhưng giảm 3 điểm so với kỳ khảo sát hồi tháng 9 cũng do HIP thực hiện. Đáng chú ý, ở 7 bang chiến địa, mức độ dẫn điểm của bà Harris trước ông Trump ở giới trẻ chỉ còn 9 điểm (51% so với 40%).

Thăm dò cũng cho thấy mức độ chênh lệch về độ hào hứng đi bỏ phiếu của cử tri trẻ đối với ứng cử viên họ ủng hộ. 71% cử tri trẻ ủng hộ bà Harris nói rằng có kế hoạch đi bỏ phiếu, trong khi tỉ lệ này ở nhóm ủng hộ ông Trump chỉ là 59%.

Khoảng cách về giới tính cử tri cũng tiếp tục được nới rộng. Bà Harris dẫn 10 điểm trước đối thủ ở cử tri nam giới trẻ tuổi và dẫn trước tới 30 điểm ở nhóm cử tri nữ giới trẻ tuổi. Ông Trump chỉ có được đôi chút lợi thế từ số thanh niên da trắng.

Đáng chú ý, chỉ có 1 trên 5 người tham gia khảo sát tin rằng sẽ có tiến trình chuyển giao quyền lực êm thấm hậu bầu cử./.

