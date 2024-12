Ngày 24/12, Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Quang đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Viết Nhật (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Huỳnh Tấn Tài (sinh năm 2000, trú tại ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) về tội "buôn bán hàng cấm" theo Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

{title} Bắt thành viên hội “Chế pháo 2025” đã buôn bán hơn 1 tấn pháo Ngày 24/12, Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Quang đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Viết Nhật (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Huỳnh Tấn Tài (sinh năm 2000, trú tại ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) về tội “buôn bán hàng cấm” theo Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự. Đối tượng Phạm Viết Nhật và tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát) Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng công an thu giữ tang vật bao gồm: 150 giàn pháo nổ loại 49 ống, 16 giàn pháo nổ loại 36 ống, 20 giàn pháo nổ loại 9 ống, 16 giàn pháo nổ loại 100 ống, 3 giàn pháo nổ loại 138 ống. Tổng khối lượng pháo bị thu giữ ước tính gần 400kg cùng nhiều tang vật liên quan khác. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 9/2024 đã nhập pháo từ nhiều nguồn có xuất xứ Thái Lan và tiêu thụ qua mạng xã hội. Các đối tượng vận chuyển hàng hóa thông qua dịch vụ giao hàng nhanh với hơn 200 giao dịch đã thực hiện, tổng khối lượng pháo buôn bán lên đến hơn 1 tấn. Trước đó, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook “Xi Phương” thường xuyên đăng tải nội dung, hình ảnh liên quan đến pháo hoa nổ trên các hội nhóm như: “Ae pháo thủ,” “Pháo hoa Tết 2025,” "Chế pháo 2025." Đáng chú ý, các bài đăng này còn đính kèm mã QR dẫn tới tài khoản Telegram “Pro Poker” để thực hiện giao dịch. Nhiều người ở huyện Vũ Quang và các địa phương khác đã lên mạng xã hội để mua các loại pháo từ nhóm của Tài thành lập. Sau quá trình điều tra, Ban chuyên án đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sỹ bắt gọn các đối tượng. Công an huyện Vũ Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật./. Theo TTXVN



Từ khóa: Công an huyện Vũ Quang Buôn bán Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hà Tĩnh Pháo nổ Bộ luật hình sự Quyết định Khởi tố bị can Khởi tố vụ án