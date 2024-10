Bắt quả tang 5 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng

Công an huyện Yên Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Thanh Đồng, sinh năm 1985; Nguyễn Huy Cường, sinh năm 1994; Lê Bá Tiến, sinh năm 1996; Lê Xuân Hưng, sinh năm 1994 và Ngô Ngọc Phú, sinh năm 1992 đều ở thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định.

Các đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng ma túy bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh, trật tự, tổ tuần tra 282 của Công an thị trấn Yên Lâm phối hợp với Công an huyện Yên Định đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thanh Đồng cùng với 4 đối tượng còn lại tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng.

Tại chỗ, tổ công tác thu giữ 4 túi ma túy “đá” đã sử dụng còn dở, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã rủ nhau ra TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đi mua ma túy “đá” về nhà riêng của Nguyễn Thanh Đồng sử dụng thì bị Công an thị trấn Yên Lâm bắt quả tang.

Trước đó, Công an huyện Yên Định cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Minh Phương, sinh năm 1998 ở thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thái Thanh (CTV)