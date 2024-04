Bật mí về chi phí và điều kiện khi du học Hà Lan

Hà Lan nổi tiếng với những đóa hoa Tulip xinh đẹp, những cối xay gió khổng lồ và thủ đô Amsterdam được xếp hạng là 1 trong 5 thành phố đáng sống của thế giới.

Chính vì lẽ đó, du học Hà Lan trở thành lựa chọn của rất nhiều sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam. Nơi đây đã trở thành mảnh đất mơ ước dành cho những du học sinh muốn gửi gắm tương lai của chính mình.

Những lợi thế có được khi lựa chọn du học Hà Lan

Ngoài sức cuốn hút của cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và thổ nhưỡng, Hà Lan còn có rất nhiều ưu điểm níu chân du học sinh. Có thể kể đến một số lợi thế nổi bật khi bạn du học Hà Lan như sau:

- Chất lượng giáo dục cao: Hà Lan có rất nhiều trường nằm trong top 100 của thế giới. Đặc biệt hệ thống giáo dục được Universitas 21 bình chọn đứng thứ 7 trên thế giới.

- Chi phí du học thấp: So với các quốc gia như Anh, Úc, Mỹ thì chi phí du học Hà Lan chỉ bằng 1/3.

- Du học không cần chứng minh thu nhập: Thủ tục nhập học Hà Lan khá đơn giản vì bạn không cần chứng minh thu nhập, chỉ cần đóng một khoản tiền để trường bảo lãnh tài chính với mức tiền từ 12.000 Euro, số tiền này được hoàn trả cho gia đình khi học sinh nhập học tại Hà Lan

- Sử dụng tiếng Anh: Dù bạn không biết tiếng Hà Lan thì vẫn có thể du học Hà Lan vì 95% người dân ở quốc gia này nói tiếng Anh

- Được tự do đi lại: Vì nằm trong khối Schengen nên du học Hà Lan bạn có thể tự do đi lại 26 nước mà không cần tới visa.

- Dễ dàng định cư: Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được ở lại 1 năm để tìm việc làm. Nếu tìm được công việc với thu nhập 27.000 EUR/năm thì sẽ được cấp visa làm việc 5 năm và định cư hợp pháp ở Hà Lan.

- Quốc gia an toàn: Hà Lan là đất nước đứng top 10 trên thế giới về chỉ số hạnh phúc và mức độ an toàn. Vì thế, du học sinh hoàn toàn có thể an tâm khi học tập, sinh sống ở đây.

Điều kiện để sinh viên quốc tế du học Hà Lan

Đối với sinh viên quốc tế như Việt Nam, muốn du học tại đất nước cối xay gió thì sẽ cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho từng bậc học như sau:

Bậc học Điều kiện du học Hà Lan Dự bị Đại học Tốt nghiệp THPT Hoàn thành bài kiểm tra Toán đầu vào Có IELTS 5.0-5.5 hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương Đại học Ngành kinh tế:IELTS 6.0/TOEFL IBT 80 Ngành PPLE: điểm học AAB = 70%, bài luận, phỏng vấn, CV, cá nhân luận Thạc sĩ Tốt nghiệp bậc Đại học cùng chuyên ngành GPA trên 7.0 IELTS 6.5/TOEFL IBT 90 Có thể làm bài test đầu vào nếu trường yêu cầu

Ngoài ra, du học sinh sẽ còn cần đáp ứng về một số điều kiện khác như:

- Cần có thư chấp nhận từ trường đã đăng ký

- Có chỗ ở đã được xác nhận lý do, có bảo hiểm y tế

- Phải thanh toán phí xin phép lưu trú và phí xin visa đầy đủ

- Đảm bảo sức khỏe tốt và đã tiêm chủng đầy đủ các vacxin cần thiết

Chi phí du học Hà Lan dành cho sinh viên quốc tế

Tùy vào từng trường học, cấp bậc học mà sẽ có quy định khác nhau về mức chi phí du học. Vậy chính xác thì du học Hà Lan cần bao nhiêu tiền ?

Học phí du học Hà Lan

- Chi phí học tiếng Anh: 300 EUR/tuần

- Học phí dự bị Đại học: 5.000 - 14.000 EUR/năm

- Học phí Đại học: 7.000 - 20.000 EUR/năm

- Học phí Thạc sĩ: 8.000 - 20.000 EUR/năm

Phí sinh hoạt khi du học Hà Lan

- Chi phí ăn ở: 800 - 900 EUR/tháng

- Phí điện nước: 50 - 100 EUR/tháng

- Phí đi lại: 100 EUR/năm

- Phí bảo hiểm:680 EUR/năm

- Phí sách vở, đồ dùng: 200 EUR/năm

Các khoản phí phát sinh khác khi du học

- Phí dịch thuật: 95.000đ/trang

- Phí thư mời: 250 EUR

- Phí xin visa: 80 EUR

- Phí vé máy bay: từ 400 EUR

Du học Hà Lan cùng trung tâm tư vấn du học Bluesea

Trung tâm tư vấn du học Bluesea là điểm đến du học uy tín của hàng trăm học sinh và phụ huynh trong nhiều năm qua. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, CEO Huỳnh Thị Trúc Phương và đội ngũ Bluesea đã trở thành người đồng hành đáng tin cậy để tư vấn du học đi các quốc gia trên khắp thế giới.

Khách hàng tin tưởng chọn Bluesea làm nơi tư vấn du học Hà Lan uy tín bởi:

- Công ty có kinh nghiệm dày dạn trong việc xử lý các loại hồ sơ khó.

- Xử lý hồ sơ du học nhanh chóng, theo sát hồ sơ để mang đến kết quả tốt nhất.

- Đội ngũ tư vấn nhiệt tình, tận tâm và luôn hết mình trong công việc.

- Công ty là đại diện uy tín của hầu hết các trường trên khắp thế giới.

- Luôn duy trì liên lạc và hỗ trợ học sinh cùng phụ huynh khi đã đạt visa và đi du học ở Hà Lan.

- Mang đến tỷ lệ đậu visa cao.

Nếu bạn đang tìm một địa chỉ đáng tin cậy cho quá trình du học Hà Lan, Anh, Mỹ, Úc, Canada... thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Bluesea để được tư vấn và xử lý hồ sơ nhanh chóng.

