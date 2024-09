Bắt giữ, khởi tố 363 vụ, 920 bị can phạm tội về ma túy

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Công an trong tỉnh đã bắt giữ, khởi tố 363 vụ với 920 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an phá chuyên án vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Theo đó, lực lượng Công an trong tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm về ma túy. Đồng thời phối hợp với các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đường dây, đối tượng, tụ điểm phạm tội ma túy hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Mặt khác, tổ chức nắm bắt tình hình các đối tượng và lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đi cai nghiện bắt buộc, giảm nguy cơ và nhân tố phát sinh tội phạm...

Các đối tượng cùng tang vật trong đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa bị bắt giữ.

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt giữ, khởi tố 363 vụ với 920 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, đấu tranh thành công 56 chuyên án, phá 56 đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên huyện, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Ngoài ra, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng chức năng đã đưa đi cai nghiện bắt buộc 228 trường hợp, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao năm 2024.

Quốc Hương