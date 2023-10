VIETNAM LAND phân phối chính thức trực tiếp, F1 dự án căn hộ The 5Way Phú Quốc

Dự án The 5Way Phú Quốc mở bán thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. VIETNAM LAND chính thức trở thành Đại lý chiến lược phân phối The 5Way Phú Quốc hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thắng lợi cho dự án trong tương lai. Cùng theo dõi những thông tin bên dưới đây để biết thêm chi tiết.

Đại lý F1 dự án The 5Way Phú Quốc là gì?

Chủ đầu tư Vingroup vừa tập trung phát triển dự án vừa giao sản phẩm cho các đại lý và nhà phân phối sàn F1 để triển khai bán hàng. Vingroup đã lựa chọn đại lý phân phối dự án phải đảm bảo tiêu chuẩn: nguồn vốn, mặt bằng kinh doanh, chuyên viên kinh doanh được đào tạo như thế nào... Các đơn vị phân phối như Vietnam Land khi ký kết với chủ đầu tư Vingroup sẽ trở thành đại diện thực hiện các hoạt động mua bán và kinh doanh các bất động sản để nhận hoa hồng.

Khách hàng có nhu cầu quan tâm đến dự án có thể tham khảo thông tin từ các đại lý đồng hành cùng dự án The 5Way Phú Quốc. The 5Way Phú Quốc được biết đến là siêu dự án nghỉ dưỡng hứa hẹn sẽ mang đến du khách trải nghiệm lý tưởng nhờ hạ tầng tiện ích được nâng cấp tiêu chuẩn 5 sao. Mục tiêu của chủ đầu tư là bán hết sản phẩm trong thời gian nhanh nhất do đó đã chú trọng đến việc lựa chọn đại lý F1 phân phối sản phẩm. Chủ đầu tư sẽ không trực tiếp phân phối các sản phẩm của The 5Way Phú Quốc mà thông qua đại lý F1 để giới thiệu.

Tầm nhìn chiến lược của Vietnam Land khi trở thành đại lý phân phối The 5Way Phú Quốc

Vietnam Land là đơn vị chuyên phân phối các dự án bất động sản chuyên nghiệp với tôn chỉ hoạt động: uy tín - chân thành - tận tâm. Sau khi buổi lễ Kick off kết thúc Vietnam Land đã vinh dự trở thành đại lý phân phối của dự án The 5Way Phú Quốc. Sự kiện diễn ra đã thu hút đông đảo các chuyên viên kinh doanh đến cập nhật thông tin mới nhất về siêu phẩm. Vietnam Land sở hữu đội ngũ chuyên viên có trình độ cao và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

Đội ngũ chiến binh của Vietnam Land đã lên tinh thần để “càn quét” tất cả các sản phẩm đến từ dự án The 5Way Phú Quốc. Đơn vị với sự uy tín của mình đã và đang chứng minh năng lực khi trở thành đại lý phân phối của nhiều dự án bất động sản lớn. Vietnam Land luôn cố gắng nỗ lực và không ngừng cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho mọi khách hàng. Cùng chờ đợi sự bùng nổ giao dịch và những kỷ lục mới được xác lập bởi Vietnam Land từ dự án The 5Way Phú Quốc.

Khách hàng nhận được gì khi chọn dự án The 5Way Phú Quốc?

The 5Way Phú Quốc là tinh hoa ra đời như một kỳ quan nghỉ dưỡng được triển khai tọa lạc tại đảo Ngọc Phú Quốc thuộc quần thể khu du lịch Phú Quốc. Vị trí độc tôn tuyệt đẹp giúp dự án trở nên vô cùng đắt giá được các nhà đầu tư bất động sản săn đón. Siêu phẩm The 5Way Phú Quốc được thiết kế với phong cách hiện đại và không kém phần sang trọng hướng đến cuộc sống thoải mái và tiện nghi. Chắc chắn các cư dân sẽ tấm tắc khen ngợi lối thiết kế thông minh, gần gũi với thiên nhiên, view hướng ra biển.

Chủ đầu tư đã chính thức mở bán căn hộ cao cấp với chất lượng sống 5 trong 1 và nhận nhiều ưu đãi:

- Ưu đãi lớn nhận ngay căn hộ full nội thất nếu booking trước 10/11/2023

- Mức giá bán sản phẩm ưu đãi chỉ từ 1,5 tỷ đồng

- Vốn ban đầu chỉ 150 triệu là có thể ký hợp đồng mua bán

- Ngân hàng hỗ trợ vay vốn lên đến 80% giá trị của sản phẩm

- Tiến độ thanh toán theo từng đợt

- Hàng loạt những chương trình ưu đãi hấp dẫn trong từng đợt mở bán khác nhau.

Dự án The 5Way Phú Quốc hiện đang tạo ra cơn sốt trên thị trường bất động sản với nhiều sản phẩm hấp dẫn. Nếu có bất cứ thắc mắc nào khách hàng có thể liên hệ với VIETNAM LAND - phân phối chính thức trực tiếp, F1 dự án căn hộ The 5Way Phú Quốc.

Thông tin liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAM LAND - Hotline: 0866 968 799 - Website: https://the5wayphuquoc.land/

LN