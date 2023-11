BĐS Đà Nẵng: Cơ hội đầu tư thông minh từ dòng căn hộ thời thượng

Được đánh giá là sản phẩm dẫn dắt thị trường BĐS năm 2023, căn hộ để ở tại trung tâm các đô thị lớn đang tạo hấp lực mạnh với nhà đầu tư. Tại Đà Nẵng, sức hấp dẫn của phân khúc này đang phân hóa vào các sản phẩm cao cấp và mới lạ, thể hiện rõ nét qua “hot search”: căn hộ 1 phòng ngủ + 1 ven sông Hàn.

Căn hộ ven sông tại đô thị đẳng cấp châu Á

Đầu tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trung tâm KT-XH lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, đô thị biển quốc tế đẳng cấp châu Á.

Quy hoạch được kỳ vọng đem lại sự phát triển vượt bậc trong tương lai cho TP sông Hàn. Đây cũng là bệ phóng để BĐS đô thị Đà Nẵng được nâng tầm diện mạo và giá trị, đặc biệt với phân khu ven sông Hàn và bờ Đông. Nơi cũng vừa được thông qua đồ án quy hoạch cấp TP với vị thế trung tâm hành chính - chính trị; cửa ngõ du lịch ven sông, ven biển; trung tâm hội nghị quốc gia và quốc tế... Dự kiến, phân khu đến năm 2030 sẽ là nơi sinh sống của khoảng 484.000 người.

Đà Nẵng được định hướng trở thành đô thị biển quốc tế châu Á. (Ảnh Shutterstock)

Với quy hoạch đắt giá, BĐS ven sông Hàn được săn đón nhờ mang lại điều kiện thuận lợi cho mọi nhu cầu sống, làm việc, giải trí và kinh doanh. Không chỉ tiếp cận lượng khách du lịch khổng lồ, khu vực này là nơi tập trung giới doanh nhân, người thành đạt đến công tác, người nước ngoài đến Đà Nẵng an cư, làm việc lâu dài... Không nghi ngờ gì về việc BĐS tại đây luôn được khao khát bậc nhất, đặc biệt là dòng căn hộ cao cấp vốn khan hiếm tại Đà thành.

Cũng vì lẽ đó, sự xuất hiện của tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang do Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) phát triển nằm sát chân cầu Trần Thị Lý với phân khu cao tầng The Panoma kề bên sông Hàn, tọa lạc giữa giao lộ sầm uất được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. The Panoma bao gồm hai tòa tháp Panoma 1 và Panoma 2 mang đến không gian sống tiện nghi, đầy đủ tiện ích, dịch vụ – như một khách sạn cao cấp – giúp chủ nhân an cư như nghỉ dưỡng ngay trong chính căn nhà mình. Nhờ vị trí đắc địa cùng thiết kế độc đáo, 100% các căn hộ tại Panoma 1 và Panoma 2 đều sở hữu tầm nhìn panorama 360 hoàn mỹ, thu trọn bộ ba mỹ cảnh Sông Hàn, Biển Mỹ Khê và đô thị Đà thành đang chuyển mình phát triển.

Phối cảnh minh họa tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang.

Trong bức tranh khởi sắc của thị trường thời gian qua, loại hình căn hộ 1 phòng ngủ + 1 (1PN + 1) tại The Panoma đã bứt phá trở thành “khẩu vị” mới của BĐS Đà Nẵng. Đây là loại căn hộ vừa đầy đủ công năng tiện ích vừa có thêm không gian linh hoạt để gia chủ tùy ý sử dụng, thiết kế theo nhu cầu và gu thẩm mỹ.

“Những căn hộ ven sông Hàn có diện tích vừa phải, đa công năng như dòng 1PN+1 là sự lựa chọn tối ưu để ở hoặc kinh doanh cho thuê, với suất đầu tư không quá lớn. Tuy nhiên, loại căn hộ như vậy cực kỳ khan hiếm”, đại diện một sàn giao dịch BĐS Đà Nẵng khẳng định.

Thời điểm vàng sở hữu căn hộ 1PN+1 đẳng cấp ven sông Hàn

Căn hộ 1PN+1 tại Panoma 1 và Panoma 2 không chỉ sở hữu công năng linh hoạt, dễ biến hóa dù làm không gian ở hay kinh doanh lưu trú, mà còn mang đầy đủ giá trị của một không gian sống, nghỉ dưỡng cao cấp, đầy đủ tiện ích.

Chiếm khoảng 40% quỹ căn của mỗi tòa tháp, căn hộ 1PN+1 được bố trí khắp các mặt tòa nhà giúp tối ưu tầm nhìn. Bất cứ căn hộ nào cũng sẽ sở hữu tầm view triệu đô, thưởng lãm sông – phố - biển Đà thành. Ngắm phố thị lung linh về đêm, hay sông Hàn thơ mộng buổi hoàng hôn, biển Mỹ Khê đẹp nhất hành tinh, thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ mỗi mùa DIFF... sẽ là những điểm cộng vô giá của căn hộ The Panoma.

Căn hộ linh hoạt công năng The Panoma. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Bên cạnh đó, tọa độ trung tâm của trung tâm giúp cư dân The Panoma dễ dàng di chuyển nhanh chóng tới mọi nơi trong TP để làm việc, tiếp cận hạ tầng công cộng, trường học, bệnh viện hay đến sân bay quốc tế, các điểm du lịch nổi tiếng,... Xung quanh tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang còn là hàng loạt công trình biểu tượng của TP như cầu Trần Thị Lý, cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, công viên Nguyễn Văn Trỗi rộng tới 10ha,...

Không chỉ tự hào sống tại tòa tháp có kiến trúc mang cảm hứng từ làng chiếu hoa Cẩm Nê đầy ấn tượng do Aedas - đơn vị tư vấn kiến trúc lừng danh thế giới thiết kế, cư dân Panoma sẽ trở về nhà mỗi ngày với sự thư giãn, hài lòng tối đa nhờ hệ tiện ích nội khu cao cấp cùng dịch vụ quản lý vận hành 5 sao. Từ chuỗi dịch vụ đa dạng tại khối đế và khu phố thấp tầng The Cosmo, đến các tiện ích tích hợp trong tòa nhà như bể bơi vô cực trên cao, kidclub, phòng cộng đồng, gym..., tất cả sẽ mang đến không gian sống đa trải nghiệm giúp cuộc sống dồi dào năng lượng mỗi ngày. Dịch vụ quản lý vận hành cao cấp với nhiều lớp an ninh đảm bảo an toàn tcho gia chủ, và vô cùng an tâm nếu sử dụng cho thuê lưu trú.

Nhờ đó, căn hộ 1PN+1 tại 2 tòa tháp Panoma 1 và Panoma 2 được giới chuyên môn và các khách hàng đánh giá cao khi hội tụ cùng lúc nhiều giá trị: vị trí, công năng, tầm view, tiện ích, sự linh hoạt, giá thành vừa phải... Theo giới chuyên môn, các căn 1PN+1 tại đây không chỉ đa công năng mà còn kiến tạo không gian sống, nghỉ dưỡng riêng tư, thời thượng cho chủ nhân. Do đó, đây là loại hình vô cùng phù hợp với các cặp vợ chồng trẻ, người độc thân thành đạt, người cao tuổi muốn hưởng thụ cuộc sống về hưu tiện nghi, nhiều trải nghiệm, hoặc cho thuê lưu trú đối với khách du lịch hoặc cho người nước ngoài thuê lâu dài...

Căn hộ The Panoma kiến tạo không gian sống thời thượng. (Ảnh phối cảnh minh họa)

“Các căn hộ nhỏ xinh liền kề nhau cũng là sự lựa chọn hoàn hảo để cho thuê lưu trú vì dễ dàng quản lý. Mọi yếu tố đều chứng minh căn hộ 1PN+1 tại The Panoma là phương án đầu tư có tiềm năng sinh lời khả quan trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm đang có xu hướng giảm hay rủi ro từ các kênh đầu tư khác ngày càng gia tăng”, anh Hoàng Minh – nhà đầu tư tại Đà Nẵng chia sẻ.

Với thông tin tích cực về kinh tế vĩ mô, sự khởi sắc của du lịch cùng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thị trường BĐS được dự báo sẽ thoát đáy để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Do đó, đây là thời điểm vàng để nắm bắt cơ hội sở hữu BĐS cao cấp ngay trung tâm Đà Nẵng như Sun Cosmo Residence Da Nang với mức giá hợp lý và dư địa gia tăng giá trị bền vững.

NL