Bất động sản Thanh Hóa: Hé lộ dự án sẽ chiếm trọn “điểm sáng” 2024

Với hàng loạt giải pháp được đưa ra, các chuyên gia dự báo thị trường bất động sản (BĐS) sẽ khởi sắc rõ nét trong năm 2024, tuy nhiên sẽ không xảy ra sốt nóng như trước đây. Những sản phẩm “bền vững” với vị trí tốt, pháp lý chuẩn, chính sách bán hàng đặc biệt, tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp và đặc biệt là sẵn sàng bàn giao nhà ở ngay sẽ lọt vào tầm ngắm của người mua nhà và giới đầu tư.

Thị trường đã phục hồi?

Nhiều dấu hiệu trên thị trường BĐS cho thấy, các giao dịch mua bán đã quay trở lại sau một thời gian trầm lắng. Đặc biệt, những dự án nhà ở tại vị trí tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực: ở hoặc kinh doanh sẽ còn tăng giá. Điều đó cho thấy mối quan tâm của khách hàng và giới đầu tư với BĐS chưa bao giờ mất đi, có chăng là họ đang chờ đợi sản phẩm chất lượng “đáng đồng tiền, bát gạo” ra hàng.

Một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate thực hiện tháng 9, 10 vừa qua cho thấy, 63% số người được hỏi phản hồi có nhu cầu và có thể cân nhắc mua BĐS, trong đó, có tới 72% khách hàng có dự định mua nhà vào 1-2 năm tới.

Thực tế thời gian qua, rất nhiều chính sách nhằm gỡ khó cho thị trường BĐS đã được ban hành, trong đó phải kể đến việc các ngân hàng liên tục hạ lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư tiếp cận vốn triển khai dự án và khách hàng tiếp cận dòng tiền mua nhà. Bên cạnh đó, sau một thời gian trầm lắng, giá nhà đã trở về mức hấp dẫn và tạo động lực để khách hàng sẵn sàng đầu tư nhằm chờ đón sự gia tăng về giá trong năm 2024.

Được biết đến là 1 trong 4 cực tăng trưởng kinh tế của khu vực miền Bắc, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, thị trường BĐS Thanh Hóa đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn từ năm 2019 đến đầu năm 2022 khi hàng loạt dự án mới được ra mắt và hầu hết dự án ra đến đâu hết hàng đến đó. Điều đó chứng tỏ sức cầu rất lớn của một thị trường gần 4 triệu dân (đứng thứ 3 cả nước), tăng trưởng GDP, thu hút FDI và đón khách du lịch luôn thuộc top đầu cả nước.

Mặc dù nhu cầu của thị trường rất lớn nhưng lâu nay do cách trở địa lý, hạ tầng chưa hoàn thiện nên BĐS Thanh Hóa chưa thực sự được giới đầu tư quan tâm. Chỉ khi những “ông lớn” xuất hiện tại xứ Thanh thì hạ tầng giao thông ngày càng hoàn chỉnh, Thanh Hóa đã trở thành điểm sáng của thị trường địa ốc miền Bắc. Nhìn vào bài học tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh đi vào hoạt động đã làm “khuấy động” thị trường địa ốc khu vực Đông Bắc thế nào thì tuyến cao tốc Hà Nội – Ninh Bình – Thanh Hóa hoàn thiện cũng sẽ tác động mạnh đến thị trường địa ốc xứ Thanh như vậy. Trong khi mức giá bình quân của BĐS Thanh Hóa còn khá thấp so với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng hoặc ngay cả một số địa phương khác như Thái Bình, Nghệ An. Do vậy dư địa tăng trưởng tại Thanh Hóa dự báo còn rất nhiều.

Theo các chuyên gia BĐS, ngay tại khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa, hiện chưa có nhiều sự lựa chọn về những khu đô thị được quy hoạch bài bản, đầy đủ tiện ích đáp ứng nhu cầu sống văn minh của những cư dân mới, đặc biệt là giới doanh nhân, trí thức, người trẻ thành đạt... Do đó, thông tin về một dự án khu đô thị nằm ngay đầu đại lộ Nam Sông Mã và có thể bàn giao ngay cuối năm nay đang được cả thị trường Thanh Hóa dành sự quan tâm đặc biệt.

Lộ diện dự án dành cho giới tinh hoa Thanh Hóa

Tọa lạc tại tâm điểm khu vực trung tâm hành chính mới TP Thanh Hóa, Central Riverside là khu đô thị tri thức và tài chính do chủ đầu tư Taseco Land kiến tạo. Không chỉ kề cận những trục đại lộ lớn bậc nhất xứ Thanh như đại lộ Nam sông Mã, đại lộ Nguyễn Hoàng, đường Võ Chí Công... đúng như tên gọi, Central Riverside nằm ở vị trí trung tâm Thành phố Thanh Hoá, được bao bọc bởi dòng sông Mã hào hùng và liền kề khu trụ sở cơ quan hành chính mới của TP Thanh Hóa, đi đến biển Sầm Sơn chỉ 15 phút. Do đó, có thể nói dự án đáp ứng cả 3 tiêu chí “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” mà bất kỳ dự án BĐS nào cũng khao khát.

Nhờ vị trí đắc địa này, Central Riverside sở hữu những tiện ích quan trọng nhất xung quanh, đó là trung tâm thương mại, hệ thống trường học, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, các cơ quan công sở, công viên, khách sạn... đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của cư dân và nâng tầm chuẩn sống mới cho người dân xứ Thanh. Đặc biệt, trong thời gian sắp tới, khi Đại lộ Nam Sông Mã mở rộng lên 67 m là trục chính nối thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn thì khu vực này sẽ trở thành một trong các khu sầm uất nhất của Thanh Hóa.

Với sự bứt phá về hạ tầng giao thông và thương mại, Central Riverside chiếm giữ vị trí trung tâm của trung tâm TP Thanh Hóa, trên trục đường huyết mạch kết nối 2 đô thị sầm uất bậc nhất xứ Thanh là TP Thanh Hóa – TP Sầm Sơn và đón trọn cơ hội giao thương rộng mở.

Đặc biệt, Central Riverside đã hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, cùng quy hoạch bài bản, thiết kế ấn tượng và tiêu chuẩn hoàn thiện đẳng cấp nhất tại Việt Nam sẽ đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe nhất của các chủ nhân tinh hoa Thanh Hóa. Với quy mô gần 16 ha và đa dạng loại hình sản phẩm BĐS như liền kề, shophouse, biệt thự... Central Riverside sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của khách mua, dù để ở hay kinh doanh đều phù hợp với thời gian bàn giao dự kiến ngay từ tháng 12/2023.

Sau khi đi vào vận hành chính thức, Central Riverside sẽ là biểu tượng sống mới về cuộc sống đẳng cấp tại một vị trí đắc địa bậc nhất của Thanh Hóa.

