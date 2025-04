Bất động sản Bắc Bộ chính thức phân phối dự án Sun The Pathway

Tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác chiến lược tin cậy của Tập đoàn Sun Group, Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bộ vinh dự được lựa chọn là đại lý F1 phân phối chính thức dự án Sun The Pathway – minh chứng rõ nét cho uy tín thương hiệu, năng lực triển khai và tầm nhìn dài hạn trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp.

Chính thức ra mắt tòa P2, P3 – Sun The Pathway

Sáng ngày 24/4 tại Thanh Hóa tại sự kiện “Mảnh ghép mới, biểu tượng mới” do Tập đoàn Sun Group tổ chức, Sun Property (thành viên của Sun Group) chính thức công bố ra mắt hai tòa căn hộ P2 và P3 thuộc dự án Sun The Pathway. Sự kiện với sự tham gia của gần 1.000 chiến binh sales tinh nhuệ, trong đó, Đất Xanh Bắc Bộ là đơn vị phân phối chiến lược của dự án Sun The Pathway.

Sau thành công của hàng loạt dự án như Sun Cosmo Residence Đà Nẵng, Sun Grand Boulevard, Sun Riverside Village, Sun Beauty Onsen, và mới đây là Sun Urban City, việc tiếp tục đồng hành cùng Sun Group tại dự án Sun The Pathway chính là bước tiến mới, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình đưa các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp đến với đông đảo khách hàng.

Sun The Pathway sở hữu vị trí “kim cương” ngay quảng trường biển trung tâm Sầm Sơn – nơi tổ chức các lễ hội du lịch biển lớn nhất Bắc Trung Bộ. Với tầm nhìn hướng biển trực diện, khu đô thị du lịch và các tổ hợp nghỉ dưỡng của Sun Group, mang đậm dấu ấn nghệ thuật kiến trúc, quy hoạch đột phá và không gian sống giàu cảm xúc. Sun The Pathway cũng không ngoại lệ – nơi đây hội tụ đầy đủ những giá trị “vàng” của một bất động sản nghỉ dưỡng chuẩn cao cấp: vị trí đắt giá, thiết kế ấn tượng, tiện ích đồng bộ, pháp lý sở hữu lâu dài.

Sun The Pathway – Ở sang, sống sướng, chạm đỉnh cao

Dự án gồm 2 tòa căn hộ cao tầng (P2 và P3), cung cấp gần 600 sản phẩm từ Studio đến căn hộ 3 phòng ngủ, với pháp lý sở hữu lâu dài – điều hiếm có tại các đô thị ven biển Việt Nam. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra chuẩn sống mới tại Sầm Sơn, nơi cư dân có thể vừa tận hưởng không khí biển, vừa tận dụng tối đa giá trị đầu tư từ thị trường du lịch đang phát triển mạnh mẽ.

Sun The Pathway được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực sống mới tại Sầm Sơn với 2 tòa mới được ra mắt là P2, P3.

Không chỉ đơn thuần là nơi an cư, Sun The Pathway còn là kênh đầu tư tiềm năng với khả năng khai thác cho thuê sinh lời bền vững lên tới 6,9%/năm nhờ vị trí đắt giá ngay trung tâm du lịch Sầm Sơn. Dự án sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như bể bơi 4 mùa, phòng gym & yoga, quảng trường, shophouse chân đế,...cùng hệ sinh thái mang tên Sun Group mang đến một phong cách sống nghỉ dưỡng đích thực giữa lòng thành phố biển năng động.

Sự xuất hiện của Sun The Pathway được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực sống mới tại Sầm Sơn – nơi cư dân không chỉ tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên biển mỗi ngày, mà còn sở hữu tài sản gia tăng giá trị theo thời gian nhờ sức bật mạnh mẽ từ du lịch và hạ tầng vùng ven.

Bất Động Sản Bắc Bộ – Cánh tay nối dài đưa tinh hoa bất động sản đến tay khách hàng xứng tầm

Với hệ thống vận hành tinh gọn, chiến lược phát triển bài bản cùng đội ngũ nhân sự trẻ trung, chuyên nghiệp, thiện chiến, Đất Xanh Bắc Bộ tự hào là đối tác tin cậy của Tập đoàn Sun Group và xuất sắc được trao tặng hai danh hiệu danh giá: “Đại lý Đặc biệt xuất sắc vùng miền Bắc năm 2024” và “Đại lý Chiến lược giai đoạn 2021-2024". Với dự án Sun The Pathway, Đất Xanh Bắc Bộ tiếp tục thể hiện bản lĩnh tiên phong, huy động tổng lực để chinh phục thị trường, đồng hành cùng CĐT và các đại lý bùng nổ.

Đất Xanh Bắc Bộ tiếp tục thể hiện bản lĩnh tiên phong, huy động tổng lực để chinh phục thị trường.

Không chỉ là đơn vị phân phối, Bất Động Sản Bắc Bộ còn là đơn vị đồng hành cùng khách hàng từ bước đầu tìm hiểu, tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp đến khi nhận bàn giao và khai thác sử dụng. Sự hiện diện của Đất Xanh Bắc Bộ tại Sun The Pathway chính là bảo chứng cho chất lượng, uy tín và cơ hội đầu tư sinh lời vượt trội tại một trong những dự án tâm điểm của thị trường miền Trung.

