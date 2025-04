Bắt đối tượng gây tai nạn giao thông chết người rồi trốn khỏi hiện trường

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 47B, làm 1 người đi xe đạp tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hình ảnh phương tiện xe ô tô gây tai nạn

Theo đó, vào khoảng 16h00 ngày 13/4/2025, N.V.T, trú tại tỉnh Hưng Yên điều khiển xe ô tô tải di chuyển trên tuyến Quốc Lộ 47B thuộc địa phận xã Thái Hoà (Triệu Sơn). Khi đi đến Km 21+900, do không chú ý quan sát nên xe ô tô do N.V.T điều khiển đã đâm va vào ông L.T.C, sinh năm 1937, trú tại xã Tiến Nông (Triệu Sơn) đang đi trên xe đạp di chuyển phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn đã làm ông C tử vong. Sau khi gây ra tại nạn N.V.T điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.T và tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan: Khởi tố bị can đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn tại phường Long Anh Ngày 4/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ban hành các Quyết định: Khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”; khởi tố bị can đối với Lê Văn Thọ về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Quốc Hương