Bắt đối tượng đột nhập cửa hàng sửa chữa điện thoại trộm cắp

Công an thị xã Nghi Sơn vừa tiếp nhận điều tra vụ trộm cắp 5 điện thoại và một số linh kiện (tổng giá trị khoảng 40 triệu đồng) tại cửa hàng sửa chữa điện thoại Nguyễn Ngọc Store thuộc tổ dân phố Thanh Đông, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường tại cơ quan Công an.

Đây là cửa hàng do anh N.V.N, sinh năm 1997, ở tại Tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh làm chủ. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an thị xã Nghi Sơn đã khẩn trương huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp điều tra. Sau vài giờ đồng hồ, Công an thị xã Nghi Sơn đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1992, hiện trú tại tổ dân phố Thượng Hải, phường Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn) là đối tượng gây ra vụ án trên. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Cường khai nhận đã lợi dụng cửa hàng không có ai trông coi vào ban đêm để cạy phá cửa, đột nhập, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc Hương