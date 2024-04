Bắt 3 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả

Công an TP Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt 3 đối tượng có hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” gồm: Trần Thị Phương, sinh năm 1995 ở phường Đông Hải, TP Thanh Hóa; Phạm Thùy Dung, sinh năm 1994 ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội và Nguyễn Thị Nguyện, sinh năm 1991 ở Tiên Du, Bắc Ninh đã có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là dung dịch vệ sinh phụ nữ.

3 đối tượng (từ trái qua phải): Phương, Dung, Nguyện và tang vật thu giữ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình Công an TP Thanh Hóa phát hiện Trần Thị Phương là chủ cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm “Phương Trần” có địa chỉ tại 260-262 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa có kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh nghi là hàng giả, thường xuyên live stream bán hàng trên các trang mạng xã hội.

Quá trình xác minh, Công an TP Thanh Hóa xác định: Sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh có xuất xứ tại Anh của thương hiệu Chuch & Dwight CO. Inc sản xuất. Sản phẩm được phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam bởi Công ty TNHH phát triển và thương mại Trần Gia, địa chỉ số 149 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Tiến hành triệu tập Trần Thị Phương để làm rõ nguồn gốc sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh mà Phương đang bán tại cửa hàng, đối tượng đã khai nhận: Từ đầu năm 2024 đến nay, Phương có mua sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh là hàng giả bày ở cửa hàng để bán kiếm lời. Theo đó, Phương đã tự nguyện giao nộp số hàng giả gồm 235 chai với tổng giá trị gần 40 triệu đồng.

Điều tra mở rộng, Công an TP Thanh Hóa đã triệu tập và tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng cung cấp hàng giả ra thị trường là Phạm Thùy Dung và Nguyễn Thị Nguyện.

Qua làm việc và khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ 794 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh và hơn 15.000 sản phẩm mà các đối tượng giao nộp hiện chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, số sản phẩm Femfresh đều là hàng giả, không phải do đơn vị độc quyền phân phối sản phẩm trên thị trường Việt Nam cung cấp.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thái Thanh (CTV)