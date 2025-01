Bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Công an huyện Thường Xuân vừa phối hợp với Công an huyện Nga Sơn và Công an TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thu giữ 7 điện thoại đi động, 10 sim điện thoại, 21 tài khoản ngân hàng, 200 triệu đồng tiền mặt có liên quan đến các hành vi phạm tội.

Đối tượng Mai Nhữ Minh (trái) và Phan Văn Hiệp tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng lừa đảo là người Việt tại Campuchia đã thành lập các tài khoản Facebook, Zalo, đăng tải các bài viết mua bán xe máy nhập khẩu giá rẻ. Sau đó, các đối tượng này móc nối với một số đối tượng ở Thanh Hóa và Hưng Yên để dẫn dụ những người dân nhẹ dạ cả tin, chủ yếu là thanh thiếu niên ham chơi, đua đòi, có nhu cầu mua xe máy nhập khẩu giá rẻ.

Khi người mua nhắn tin, bình luận vào các bài viết trên các tài khoản Facebook, Zalo lừa đảo do chúng lập ra, các đối tượng sẽ sử dụng nhiều số điện thoại rác để kết bạn, sau đó gửi thông tin, hình ảnh về các cửa hàng mua bán xe máy, ô tô nhập khẩu giá rẻ tại một số tỉnh, thành trên cả nước (hình ảnh đã được cắt ghép, chỉnh sửa) để người mua tin tưởng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu người mua đặt cọc tiền từ 3 triệu đến 30 triệu đồng, tùy vào giá trị của xe.

Sau khi người mua chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng còn giả danh cán bộ cảnh sát giao thông gọi điện cho người mua để kiểm tra các thông tin cá nhân và loại xe mà người mua đã đặt, đồng thời yêu cầu người mua tiếp tục chuyển thêm tiền để làm giấy tờ và biển số xe. Sau khi người mua chuyển thêm tiền, bọn chúng chặn mọi liên lạc.

Từ những tài liệu chứng cứ, thu thập được, Công an huyện Thường Xuân đã thành lập 8 tổ công tác, phối hợp với Công an TP Hưng Yên và Công an huyện Nga Sơn bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng: Mai Nhữ Minh, sinh năm 1998, trú tại xã Nga Yên (Nga Sơn) và Phan Văn Hiệp, sinh năm 1986, trú tại xã Phú Cường, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời, triệu tập để làm việc đối với 6 đối tượng khác ở TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá để làm rõ hành vi thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 7/2023 đến khi bị bắt, bọn chúng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên phạm vi cả nước với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Nhữ Minh và Phan Văn Hiệp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng thêm các hành vi “Rửa tiền” và “Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” đối với các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương