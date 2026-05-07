Bảo vệ an toàn lưới điện – trách nhiệm của toàn xã hội

Điện năng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, nhất là vào mùa nắng nóng, việc bảo vệ an toàn công trình lưới điện và hành lang an toàn lưới điện không chỉ là yêu cầu cấp thiết đối với ngành điện mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương và người dân tổ chức ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn.

Để bảo đảm hành lang an toàn lưới điện, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 4/3/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, mọi hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện đều bị nghiêm cấm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Nghị định số 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định rõ các mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm an toàn điện, với mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa cũng xác định rõ, việc bảo đảm hành lang an toàn lưới điện cao áp là nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ đối với ngành điện mà là nhiệm vụ chung của các địa phương và toàn dân. Đây là vấn đề then chốt nhằm bảo đảm lưới điện vận hành liên tục, giảm thiểu thiệt hại về con người, tài sản và mức tiêu hao điện năng trên lưới, phục vụ tích cực cho sự phát triển kinh tế chung của tỉnh. Quan điểm của tỉnh là các ngành, các cấp phải tập trung cùng với ngành điện làm tốt công tác quản lý hành lang lưới điện.

Công ty Điện lực Thanh Hóa hiện tại đang vận hành hệ thống lưới điện trải rộng trên khắp các vùng địa hình từ miền biển, đồng bằng, trung du đến miền núi. Cùng với sự tăng trưởng mạnh của phụ tải, cũng như sự phát triển nhanh chóng về hạ tầng giao thông, công nghiệp và dân sinh, đồng thời các tuyến đường dây đi qua vùng đồi, núi với nhiều rừng cây đã và đang gây không ít khó khăn cho công tác quản lý vận hành, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện và an toàn điện trong dân.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn điện thương tâm xảy ra bắt nguồn từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc xem nhẹ các quy định về an toàn điện. Chỉ một hành động nhỏ như thả diều gần đường dây điện, dựng giàn giáo sát hành lang lưới điện hay đào đất làm ảnh hưởng móng cột điện cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây mất điện trên diện rộng, thiệt hại lớn về kinh tế và đe dọa an toàn tính mạng con người. Để bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, liên tục, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không trèo lên cột điện, vào trạm điện khi không có nhiệm vụ; không tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa và các thiết bị điện; không xây dựng công trình, trồng cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện; không đốt rác, đốt thực bì, đốt nương gần đường dây điện; không thả diều, vật bay trong khu vực có lưới điện đi qua.

Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị tổ chức xử lý cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân khi thi công công trình cần chủ động phối hợp với đơn vị điện lực để được hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn. Việc sử dụng xe cẩu, xe tải ben, máy xúc, máy khoan hoặc các thiết bị cơ giới gần đường dây điện phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp. Cùng với đó, chính quyền địa phương, lực lượng công an, ngành điện và các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về bảo vệ công trình điện lực. Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm phải được thực hiện thường xuyên, kiên quyết, không để phát sinh các điểm vi phạm mới.

Bảo vệ an toàn lưới điện không đơn thuần là bảo vệ tài sản của ngành điện mà còn là bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, phối hợp cùng ngành điện và lực lượng chức năng giữ vững an toàn hệ thống điện quốc gia. Một hành động đúng hôm nay sẽ góp phần ngăn ngừa sự cố ngày mai. Bảo vệ an toàn lưới điện chính là bảo vệ an toàn cho cộng đồng và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Nguyễn Lương