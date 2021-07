Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống người có công tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và yêu nước đã góp nhiều sức người, sức của cùng với Nhân dân cả nước đấu tranh giải phóng dân tộc trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các thành viên trong đoàn dâng hương, dâng hoa khu nghĩa trang tỉnh Thanh Hóa, thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị). Ảnh: Minh Hiếu

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do” và tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, hàng vạn người con Thanh Hóa đã tình nguyện lên đường tham gia các lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Nhiều địa danh, tên người được ghi vào trang sử vẻ vang của dân tộc. Toàn tỉnh hiện có 350.141 người có công, trong đó có 4.625 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hiện có 111 bà mẹ còn sống; cán bộ lão thành cách mạng gần 500 người, cán bộ tiền khởi nghĩa gần 900 người; gần 56.000 liệt sĩ, gần 44.000 thương binh, hơn 15.000 bệnh binh, hơn 100 anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; gần 15.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học...

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân từ tỉnh đến cơ sở, tập trung thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, giải quyết triệt để hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Xây dựng và lan tỏa phong trào: “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách người có công tại các địa phương.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng là hết sức quan trọng, nhằm đưa hệ thống văn bản pháp quy đến tất cả các cán bộ làm công tác LĐ-TB&XH từ tỉnh đến xã và thôn, bản cùng Nhân dân trong tỉnh; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, người dân và thế hệ trẻ trong việc chăm sóc đời sống cho người có công với cách mạng. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để triển khai, tuyên truyền đến các bí thư chi bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến quy định về ưu đãi người có công với cách mạng cho các cán bộ từ thôn, xóm, khu dân cư trên địa bàn, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của cấp huyện và hệ thống truyền thanh của cấp xã, thôn xóm. Tăng cường đăng tải các thông tin về chế độ, chính sách mới, các văn bản của Trung ương, của tỉnh và văn bản hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH. Đồng thời cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 4 lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở LĐ-TB&XH, góp phần tuyên truyền sâu rộng và minh bạch hóa thông tin đến cơ sở và người dân, nâng cao hiệu quả tuyên truyền thực hiện chính sách.

Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo Tỉnh đoàn tổ chức “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh và các đài tưởng niệm, bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ ở các địa phương; tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho hơn 200 gia đình người có công với cách mạng.

Công tác thương binh, liệt sĩ, chăm sóc người có công đã từng bước được xã hội hóa với nhiều phong trào sâu rộng có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc. Trong 7 năm (2013-2020), toàn tỉnh đã vận động thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được gần 122 tỷ đồng để thực hiện tu bổ, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách; hỗ trợ thân nhân chủ yếu của liệt sĩ đi thăm viếng mộ liệt sĩ; thăm hỏi khi ốm đau, hỗ trợ khám, chữa bệnh... Bên cạnh đó, đã vận động 1.003 sổ tiết kiệm tình nghĩa, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng tặng cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, hơn 99,8% hộ chính sách trong tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của Nhân dân ở nơi cư trú, đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách ngày càng được cải thiện.

Toàn tỉnh có 4.625 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đến nay có 111 mẹ còn sống và 100% các mẹ đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh không chỉ phụng dưỡng hàng tháng, mà còn thường xuyên cử cán bộ đến thăm hỏi, kịp thời động viên an ủi khi đau ốm; nhiều đơn vị còn hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, mua sắm đồ dùng phục vụ đời sống sinh hoạt trong gia đình các mẹ.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở LĐ-TB&XH phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp nhu cầu, xây dựng đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công báo cáo các bộ, ngành Trung ương thẩm định phê duyệt. Đến nay, toàn tỉnh có 29.190 hộ thuộc diện được hỗ trợ, trong đó xây mới 10.502 hộ, sửa chữa 10.688 hộ với tổng kinh phí gần 633.840 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã thực hiện chế độ ưu đãi người có công và con của người có công trong giáo dục và đào tạo cho 9.467 lượt, với tổng kinh phí thực hiện hơn 55 tỷ đồng.

Công tác chăm sóc nuôi dưỡng người có công và thân nhân người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người có công được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện và khang trang, công tác chăm sóc phục vụ, nuôi dưỡng các thân nhân đảm bảo khoa học, tận tình, chu đáo. Trung tâm Điều dưỡng người có công đang nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho 237 người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Hàng năm Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người có công điều dưỡng luân phiên gần 5.000 người có công trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó đã tổ chức điều dưỡng luân phiên và điều dưỡng tại gia đình nhằm chăm sóc sức khỏe cho 267.791 lượt người có công, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 181 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho hơn 2.000 lượt người có công, với tổng kinh phí thực hiện gần 4 tỷ đồng.

Cùng với các hoạt động về thể chất, việc tổ chức cho người có công tham quan, báo công với Bác Hồ và gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thăm các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh được các địa phương thường xuyên tổ chức.

Công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong công tác thương binh, liệt sĩ. Toàn tỉnh hiện có 740 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có 253 đài tưởng niệm liệt sĩ, 368 nhà bia ghi tên liệt sĩ, 89 tượng đài liệt sĩ, 30 nghĩa trang liệt sĩ, là nơi an nghỉ trên 10.000 mộ liệt sĩ và gần 2.000 mộ liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang dòng họ.

Công tác tìm kiếm, tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ và chăm sóc, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, khắc phục hậu quả sau chiến tranh luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đặc biệt việc tìm kiếm, tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ và chăm sóc, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ thường xuyên được chú trọng. Đây là công việc hết sức khó khăn, phức tạp do chiến tranh đã lùi xa, các nhân chứng ngày càng ít hoặc già yếu, địa hình, địa vật thay đổi, giao thông chia cắt, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt... Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 67 hài cốt liệt sĩ trong nước và 221 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Đã phân tích mẫu ADN trả lại tên cho hàng trăm liệt sĩ. Những việc làm cụ thể đó đã góp phần làm vơi đi nỗi đau của nhiều gia đình, người cha, người mẹ, người vợ và thân nhân ngày đêm đợi chờ.

Đến nay, hầu hết người có công với cách mạng và thân nhân người có công đã được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, cải thiện về nhà ở, 100% bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đã được phụng dưỡng. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công đã thật sự trở thành một phong trào rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hết sức phong phú, sáng tạo, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội.

Trong suốt chặng đường 74 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong tỉnh luôn ghi nhớ công lao to lớn, sự hy sinh xương máu của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với nước mãi mãi là niềm tự hào của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các thế hệ con cháu mai sau. Việc chăm lo đời sống người có công tỉnh Thanh Hóa đã phần nào đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng cũng như thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu, Đảng, Chính phủ, đồng bào phải tìm mọi cách cho họ có nơi ăn, chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh”; “Đối với cha, mẹ, vợ, con của thương binh, liệt sĩ mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương phải giúp đỡ họ có công ăn, việc làm thích hợp, quyết không để họ đói, rét”.

Vũ Thị Hương

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội