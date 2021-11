Giữ màu xanh đại ngàn

Vừa hướng dẫn khách thăm trang trại rừng của gia đình, anh Bùi Văn Ánh, thôn Quý Long (xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy), hồ hởi cho biết: Gia đình được UBND xã, hạt kiểm lâm tạo điều kiện thuận lợi, giao đất, giao rừng với diện tích 7 ha từ năm 1993, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng (BVR)... Đến nay, gia đình đã trồng được 2 ha rừng keo, còn lại là luồng, lát, cao su. Sau khi trồng, anh thường xuyên tỉa cành nhánh, phát cỏ, dọn thực bì để phòng cháy, đồng thời chủ động bón phân để cây phát triển. Hằng tháng, anh cùng với lực lượng kiểm lâm làm việc tại địa bàn và ban quản lý thôn, chính quyền địa phương thường xuyên tuần tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BVR. Toàn bộ diện tích rừng do hộ gia đình anh làm chủ luôn phát triển xanh tốt, không để xảy ra tình trạng cháy rừng, rừng được bảo vệ an toàn...

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lang Chánh kiểm tra rừng tại huyện Lang Chánh.

Đón chúng tôi trong tâm trạng phấn khởi, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Cẩm Bình Trương Văn Hoan, cho biết: Trạm Kiểm lâm Cẩm Bình (thuộc Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy) có 3 cán bộ, kiểm lâm viên (KLV) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 8.357,8 ha rừng trên địa bàn 6 xã của huyện Cẩm Thủy. Địa bàn do trạm quản lý có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, thu nhập của người dân chủ yếu phụ thuộc vào rừng. Sức ép về nhu cầu gỗ cho mục đích gia dụng, làm nhà ở và tập quán canh tác của người dân bản địa đang là những nguyên nhân cơ bản đe dọa đến an ninh rừng trên địa bàn... Thời gian qua, ngoài bố trí KLV về phụ trách địa bàn tham mưu cho chính quyền các xã chủ động BVR tận gốc, trạm đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện nhiều giải pháp từ công tác tuyên truyền đến kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Theo kết quả cập nhật diễn biến tài nguyên rừng, hiện nay huyện Cẩm Thủy có hơn 21.967,9 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên là 6.953,9 ha, còn lại là rừng trồng. Độ che phủ của rừng đến hết năm 2020 tăng lên 43%. Nhận thức rừng không chỉ là nguồn tài nguyên quý, có giá trị lớn về môi sinh, môi trường, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng mà còn góp phần thiết thực tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho đồng bào địa phương, cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, chủ rừng và người dân trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy đã phân công KLV về cơ sở chủ động tham mưu cho UBND các xã xây dựng, triển khai thực hiện phương án BVR, phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tham gia BVR, PCCCR có hiệu quả. Các xã trên địa bàn đã tăng cường thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để BVR, PCCCR, quản lý lâm sản. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai Đề án 500 tiếp nhận và xử lý thông tin, kiến nghị, vướng mắc của Nhân dân; tổ chức đối thoại với Nhân dân về công tác BVR, về hoạt động của kiểm lâm ở cơ sở... Hạt kiểm lâm đã chỉ đạo KLV xây dựng các tổ liên gia tự quản BVR ở cơ sở, đặc biệt chú trọng những vùng trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng. 9 tháng năm 2021, Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy đã tổ chức 36 hội nghị tuyên truyền công tác BVR với 1.787 lượt người tham gia; 304 lượt phát sóng của đài truyền thanh huyện, xã. KLV địa bàn các xã phối hợp với dân quân tự vệ, công an xã, chủ rừng và Nhân dân tổ chức 104 cuộc kiểm tra an ninh rừng.

Công tác chống chặt phá, khai thác rừng, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép được tăng cường thực hiện. Ngoài việc đưa KLV về địa bàn tham mưu cho chính quyền trong BVR tận gốc, hạt kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra an ninh rừng tại các vùng rừng còn giàu tài nguyên. Chú trọng công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Đổi mới công tác trinh sát, phương thức hoạt động tuần tra các vùng rừng còn giàu tài nguyên và biết dựa vào chính quyền, Nhân dân để phát hiện và ngăn chặn các đối tượng xấu lén lút vào rừng khai thác gỗ trái phép. Công tác quản lý lâm sản, tang vật sau khi xử lý cũng được quan tâm bảo vệ tốt, chế độ xuất, nhập đúng nguyên tắc, đúng quy chế, không để xảy ra thất thoát hoặc thiếu hụt. Kiểm tra, giám sát khai thác lâm sản của các đơn vị, người dân trên địa bàn đúng quy định của pháp luật.

Kết quả nổi bật là toàn bộ diện tích rừng hiện có của huyện Cẩm Thủy được bảo vệ an toàn, hiệu quả; tình hình an ninh rừng trên địa bàn ổn định; các hành vi xâm hại tài nguyên rừng ở địa phương được đẩy lùi, kiểm soát được nguy cơ cháy rừng.

Thanh Hóa có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, với hơn 647.677 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng hơn 594.175,78 ha. Trong những năm qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBV&PTR), PCCCR, nhưng rừng Thanh Hóa vẫn được bảo vệ và phát triển theo hướng bền vững; diện tích rừng không ngừng tăng qua các năm, độ che phủ của rừng (năm 2011) đạt 36,8%, ước tăng lên 53,5% (năm 2021).

Tuy nhiên, công tác QLBV&PTR, PCCCR vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Một bộ phận Nhân dân miền núi còn nghèo, sống dựa vào rừng; nhu cầu sử dụng gỗ và lâm sản khác trong xã hội ngày càng tăng, áp lực vào rừng ngày càng lớn; địa bàn quản lý rộng, phức tạp, hiểm trở; thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường, nắng nóng khô hạn kéo dài, cháy rừng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường...

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã xây dựng “thế trận BVR tại gốc theo hướng xã hội hóa”. Mục đích của xã hội hóa BVR tận gốc chính là định hướng cho người dân và chính quyền địa phương thực hiện theo phương châm BVR là trách nhiệm của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, triển khai thực hiện của chính quyền địa phương; các ban, ngành tham mưu thực hiện, trong đó kiểm lâm là lực lượng nòng cốt tham mưu thực hiện nhiệm vụ QLBV&PTR, PCCCR và quản lý lâm sản (QLLS). Theo đó, chi cục đã và đang thực hiện nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, như: Xây dựng phương án QLBVR; đảm bảo mọi tầng lớp Nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về QLBV&PTR và QLLS để cùng tham gia. Thực hiện chương trình phối hợp BVR, PCCCR giữa lực lượng kiểm lâm với lực lượng công an, quân sự, biên phòng nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp trong công tác tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ PCCCR. Thực hiện Đề án “Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, đề nghị của Nhân dân về công tác kiểm lâm”. Đây là thế trận dựa vào dân, nhằm tạo lập được niềm tin vững chắc với các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với lực lượng kiểm lâm, để mọi thông tin liên quan đến công tác kiểm lâm đều được Nhân dân biết, phản ánh, kiến nghị, đề nghị kịp thời nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả tính xã hội hóa công tác QLBVR, tạo thế trận bảo vệ an ninh rừng vững chắc từ cơ sở theo hướng xã hội hóa. Quản lý cưa xăng, súng săn, gỗ làm nhà ở trên địa bàn các huyện miền núi. Thực hiện tốt mô hình quản lý gỗ làm nhà ở đồng nghĩa với việc giúp dân thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhưng vẫn bảo vệ được rừng một cách bền vững; từ đó người dân thấy được lợi ích sẽ tự nguyện tham gia QLBV&PTR và QLLS. Tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác QLBV&PTR, góp phần nâng cao đời sống, nhằm giảm áp lực vào rừng. Phát động nhiều phong trào thi đua, như: “Xây dựng hình ảnh công chức, viên chức kiểm lâm “Bản lĩnh, văn minh, thân thiện”; “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản”; “Kiểm lâm địa bàn giỏi”... Tăng cường thanh tra về trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của UBND xã, chủ rừng Nhà nước. Thanh tra hành chính đối với hạt trưởng, trạm trưởng, kiểm lâm địa bàn, cán bộ pháp chế, tổng hợp, kế toán nhằm chấn chỉnh kịp thời những tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quán triệt “2 quan điểm”, “7 phương châm” trong chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt, Chi cục Kiểm lâm đưa KLV về phụ trách địa bàn xã. KLV địa bàn đã phát huy vai trò thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu cho chủ tịch UBND xã có rừng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghệp. Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã vào cuộc, có tác động thúc đẩy các tầng lớp Nhân dân tự giác tham gia công tác BV&PTR tại địa phương. Nhờ đó, tại nhiều xã ở khu vực miền núi kinh tế rừng phát triển, đời sống người dân được cải thiện, nhiều hộ làm giàu từ nghề rừng. Tình hình an ninh rừng trên địa bàn ổn định và phát triển bền vững; các hành vi xâm hại tài nguyên rừng được đẩy lùi, kiểm soát được nguy cơ cháy rừng. Đến nay toàn tỉnh không còn tình trạng chính quyền xã đứng ngoài cuộc về công tác QLBVR.

Trao đổi với ông Mai Văn Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, chúng tôi được biết: Triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, Thanh Hóa đã tạo một thế trận trong công tác “BVR tại gốc theo hướng xã hội hóa”. Để tổ chức thực hiện thành công thế trận BVR, giữ vững ổn định an ninh rừng theo hướng bền vững, phải tranh thủ được sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, tổ chức thực hiện quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, trách nhiệm của chủ rừng, đồng thuận của Nhân dân. Trong đó, kiểm lâm đóng vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu và thừa hành pháp luật trong công tác QLBVR, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành kiểm lâm Thanh Hóa phải không ngừng phấn đấu, cống hiến hết sức mình đóng góp vào sự nghiệp QLBV&PTR, để đại ngàn mãi xanh...

