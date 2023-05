Đảm bảo cấp điện sinh hoạt và sản xuất mùa nắng nóng

Ngành điện lực Thanh Hóa đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, phương án, chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực, vật lực, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong mùa nắng nóng.

Cân đảo pha, thay thiết bị quá tải các tủ công tơ trên phố Cao Thắng, TP Thanh Hóa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa hè năm 2023, ở miền Bắc dự báo nắng nóng sẽ xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn năm 2022. Do đó, phụ tải hệ thống điện quốc gia tiếp tục có xu hướng tăng và cao hơn kế hoạch. Trên hệ thống điện có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt công suất đỉnh, thiếu điện cục bộ vào các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8. Thanh Hóa là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng điện năng lớn ở khu vực miền Bắc.

Dự kiến, công suất cực đại (Pmax) mùa hè năm 2023 tại Thanh Hóa sẽ tăng trưởng 1.430MW, trong khi đó, việc bổ sung nguồn điện tại miền Bắc là rất hạn chế, gây áp lực không nhỏ trong quá trình vận hành lưới điện. Đây cũng chính là thời điểm cả ngành điện nói chung và ngành điện Thanh Hóa bước vào “mùa cao điểm” với nhiều những áp lực công việc đã được dự báo trước. “Nhận thức được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, phương án, tập trung nguồn nhân lực, vật lực, chủ động ứng phó kịp thời nếu có sự cố xảy ra nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sinh hoạt và sản xuất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân, từ đó góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp CNH - HĐH toàn tỉnh”, ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa chia sẻ.

Theo đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức rà soát, đánh giá lại thực trạng tổng thể hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh nhằm đề ra các biện pháp và lên phương án cấp điện trong năm 2023; đôn đốc, chỉ đạo các điện lực trực thuộc tập trung vệ sinh, bảo dưỡng lưới điện, tăng cường kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết, cũng như ngăn chặn các sự cố chủ quan có thể xảy ra. Nhiều hoạt động được đơn vị xây dựng và tổ chức thường xuyên như: chương trình giảm sự cố, giảm tổn thất điện năng; giảm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; phương án diễn tập xử lý sự cố; phương án cấp điện mùa nắng nóng; phương án ứng phó với thiên tai, tích cực chuyển đổi số, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc để tiếp nhận thông tin báo mất điện của khách hàng, từ đó nhanh chóng xử lý, khôi phục, cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất...

Huy động tối đa các nguồn lực, công tác đầu tư xây dựng luôn được Công ty Điện lực Thanh Hóa quan tâm, chú trọng. Từ đầu năm đến nay, công ty đã đưa vào khai thác 3 dự án: trạm 110kV Đông Sơn, 110kV Hoằng Long, đường dây 110kV, trạm 220kV Nông Cống đi trạm 110kV Quảng Xương, trạm 110kV TP Sầm Sơn, trạm 110kV Nông Cống đi trạm 110kV TP Thanh Hóa; công ty đang nâng cấp đường dây 220kV Ba Chè đi 110kV núi Một và đi 220kV Bỉm Sơn; đường dây 220kV Nông Cống đi trạm 220kV Nghi Sơn... Đơn vị triển khai 30 dự án nâng công suất, chống quá tải, giảm bán kính cấp điện với tổng kinh phí khoảng hơn 250 tỷ đồng; 80 hạng mục sửa chữa lớn với tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng. Tất cả các dự án nâng công suất, chống quá tải, sửa chữa lớn... đều đóng điện trước dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện hàng trăm hạng mục sửa chữa thường xuyên, khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện với kinh phí hàng tỷ đồng. Đây là nỗ lực lớn, cho thấy tính chủ động, tinh thần, trách nhiệm của ngành điện Thanh Hóa trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thử thách.

Đơn vị chú trọng làm tốt công tác giải phóng hành lang lưới điện, đến nay, đã cơ bản giải phóng xong hành lang lưới điện. Công ty Điện lực Thanh Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm việc với một số trường học trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, phổ biến về an toàn điện, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện đến đông đảo các em học sinh. Việc bảo đảm hàng lang an toàn lưới điện cao áp là nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ đối với ngành điện mà là nhiệm vụ chung của các địa phương và toàn dân.

Điện lực TP Thanh Hóa hiện đang quản lý, vận hành 23 lộ 22kV và 3 lộ 35kV được cấp nguồn từ các trạm 110kV núi Một, thành phố và Tây thành phố, chiều dài đường dây trung áp tài sản ngành điện là 303,64km (đường dây trên không là 156,78km, cáp ngầm là 146,86km); tài sản khách hàng là 42,65km (đường dây trên không là 17,72km, cáp ngầm là 24,93km) và 488,11km đường dây hạ áp. Tổng số trạm biến áp phân phối là 1.058 trạm/471.922kVA. “Xác định việc đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn TP Thanh Hóa - trung tâm đầu não về chính trị - văn hóa - xã hội của tỉnh là mục tiêu hàng đầu, Điện lực TP Thanh Hóa đã triển khai các giải pháp có tính căn cơ, đồng bộ trong công tác quản lý kỹ thuật - vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, chất lượng điện năng và các dịch vụ ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, góp phần cùng Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao”, ông Bùi Đức Thuận, Giám đốc Điện lực TP Thanh Hóa, cho biết.

Theo đó, từ năm 2022, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Công ty Điện lực Thanh Hóa, đơn vị đã đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện với các hạng mục: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện sau các trạm biến áp 110kV, xây dựng 13 mạch vòng đa chia, đa nối hỗ trợ cấp điện giữa các lộ trung áp; xây dựng mới 4 trạm biến áp phân phối chống quá tải khu vực Phạm Ngũ Lão, Ái Sơn, Đông Cương; nâng công suất 4 trạm biến áp chống quá tải khu vực Trường Thi, Đông Sơn, Phú Sơn, Tịch Điền; thay thế 80 đầu cáp ngầm trung thế lâu năm kém chất lượng, thay thế 51 bộ chống sét, FCO các trạm biến áp; nâng cấp, thay thế 30km đường dây hạ thế vận hành lâu năm kém chất lượng bằng dây cáp AVX 70-120mm2; thay thế 19.000m cáp vào hộp công tơ từ cáp nhôm quá tải sang cấp đồng; nâng cấp nhánh rẽ bắc cầu Hạc và san tải lộ 476 sang lộ 486, cải tạo chuyển sang vận hành 22kV đối với 27 trạm biến áp của nhánh rẽ Đông Nam lộ 371.

Đặc biệt, trong các tháng đầu năm 2023, Điện lực TP Thanh Hóa đã tăng cường công tác quản lý vận hành, kiểm tra lưới điện, sử dụng các phương tiện được trang bị như: Camera nhiệt, Flycam, máy đo phóng điện PD... để rà soát, kịp thời phát hiện các điểm nguy cơ gây sự cố; kiểm tra hàng tháng và cắt tỉa triệt để cây cối vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Theo dõi tình hình, biến động thời tiết, căn cứ vào điều kiện thực tế tại đơn vị để xây dựng phương án cấp điện mùa nắng nóng, bố trí đủ nhân lực, vật lực theo phương châm 4 tại chỗ. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với Ban Chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp TP, các cơ quan thông tấn, báo chí và chủ động tuyên truyền đến người dân, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn nâng cao ý thức việc sử dụng điện an toàn, hợp lý, tiết kiệm; đảm bảo an toàn điện trong dân, khuyến cáo người dân không được thả diều, câu cá gần đường dây cao áp, khi chặt cây gần đường dây hoặc khoan đào đường cần thông báo với điện lực để được hỗ trợ tránh vi phạm khoảng cách an toàn dẫn đến các nguy cơ có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến người và tài sản.

Với tinh thần luôn sẵn sàng trước mọi tình huống, diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành điện Thanh Hóa đã chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện dự phòng để chủ động trong mọi tình huống phát sinh, xử lý các sự cố nếu xảy ra để cấp điện phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Cùng với những nỗ lực, cố gắng của ngành điện, mỗi người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm... Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như trong gia đình, giảm chi phí tiền điện, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp tăng tuổi thọ của các thiết bị, giảm chi phí sửa chữa, bảo trì và đồng thời bảo vệ môi trường...

Hoàng Linh