Bảo đảm an toàn giao thông trường học trên các tuyến quốc lộ

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều trường học nằm ven các tuyến quốc lộ (QL) nên việc bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh vào giờ đến trường và tan học đang được các lực lượng chức năng và địa phương quan tâm hàng đầu.

Lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Quảng Xương) phân luồng, hướng dẫn cho học sinh Trường THPT Quảng Xương I qua đường trên tuyến Quốc lộ 1.

Trường THPT Quảng Xương I nằm sát QL1 và trung tâm của thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Hiện nhà trường có gần 1.800 cán bộ, giáo viên, học sinh. Mỗi khi tan học tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra phổ biến trước cổng trường, nhiều phương tiện trọng tải lớn đi qua nên tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT rất cao.

Thầy giáo Lê Văn Bắc, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương I, cho biết: Nhằm bảo đảm trật tự ATGT, nhà trường đã phối hợp với lực lượng có liên quan của huyện Quảng Xương bổ sung các vạch kẻ đường, cải tạo vỉa hè khu vực trường học, lắp đặt biển báo... Đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an huyện Quảng Xương) tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường. Nhà trường cũng phối hợp với Công an thị trấn Tân Phong tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT cho phụ huynh, học sinh, tuyệt đối không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện tham gia giao thông...

Hiện nay, Sở Giao thông - Vận tải được Cục Đường bộ Việt Nam ủy quyền quản lý 8 tuyến QL qua địa bàn tỉnh. Qua rà soát trên địa bàn tỉnh có 166 trường học có vị trí tiếp giáp với các tuyến QL được ủy quyền quản lý. Trong đó, QL15 có 16 trường học, QL15C có 35 trường học, QL16 có 17 trường học, QL47 có 30 trường học, QL47B có 2 trường học, QL47C có 18 trường học, QL217 có 39 trường học, QL217B có 9 trường học. Ngoài ra, dọc tuyến QL1 cũng có nhiều trường học tiếp giáp.

Nhằm bảo đảm ATGT tại các trường học giáp với QL, ngành giao thông - vận tải đã đầu tư hoàn thiện, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ (vạch sơn, biển báo, đèn cảnh báo giao thông...) phát quang, bảo đảm tầm nhìn cho 99 trường học tiếp giáp với các QL. Ngành giao thông - vận tải đang triển khai thi công 7 dự án bảo đảm ATGT tại các trường học tiếp giáp với các QL và dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2025. Đó là các Trường THPT Nguyễn Thị Lợi, TP Sầm Sơn (Km2+320 giáp QL47); Trường THPT Triệu Sơn 1 (Km13+150 giáp QL47C); Trường THPT Triệu Sơn 2 (Km18+600 giáp QL47C); một số cụm trường trên địa bàn huyện Thạch Thành, như trường mầm non, trường tiểu học và trường THCS xã Thành Tâm (Km11+770 - Km12+100 giáp QL217B); cụm trường tiểu học và trường THCS thị trấn Vân Du (Km15+770 - Km15+885 giáp QL217B); Trường THPT Thạch Thành III (Km18+695 giáp QL217B); cụm trường mầm non, trường tiểu học và trường THCS xã Thành Tân (Km21+300 - Km21+450 giáp QL217B). Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam đã có quyết định cho phép ngành giao thông - vận tải lồng ghép các dự án sửa chữa, nâng cấp bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ cho 149 vị trí trường học tiếp giáp với các tuyến QL trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.

Hiện ngành giao thông - vận tải đang tích cực rà soát, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ khắc phục các bất cập, tồn tại về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông tại khu vực trường học giáp các QL. Đồng thời, đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam đầu tư sửa chữa, khắc phục các vị trí trường học còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Ngành giao thông - vận tải cũng đang tích cực phối hợp với các địa phương trong tỉnh rà soát các tuyến giao thông thuộc địa bàn quản lý để bảo đảm về trật tự hành lang ATGT; bổ sung biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu, gờ giảm tốc... đặc biệt tại các trường học đấu nối trực tiếp với các QL. Ngoài ra, các cấp, ngành cũng đang triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh và xây dựng, nhân rộng mô hình “Trường học ATGT”. Qua đó, kiềm chế tối đa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường công tác và bảo đảm trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Lê Hợi