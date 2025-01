Băng giá, sương muối phủ trắng đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng)

Sáng nay (11/1), tại đỉnh Phia Oắc, Cao Bằng đã xuất hiện băng giá, sương muối. Đây là lần đầu tiên xuất hiện băng giá, sương muối tại đây trong mùa đông năm nay.

Băng giá phủ trên các cành cây ở Phia Oắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sáng nay 11/1 nhiệt độ toàn miền Bắc giảm xuống thấp. Trên những điểm núi cao như Pha Đin, Tam Đảo, Mẫu Sơn, Sa Pa nhiệt độ giảm sâu xuống chỉ còn 3-7 độ C. Và trên đỉnh Phia Oắc của Cao Bằng đã ghi nhận hiện tượng băng giá, sương muối khi nhiệt độ giảm xuống quanh 0 độ C.

Băng giá phủ trắng các cành cây, cảnh vật tại Phia Oắc.

Đến gần trưa 11/1, lớp băng giá vẫn còn bao phủ.

Cảnh báo băng giá, sương muối vẫn có khả năng xảy ra tại Phia Oắc cũng như các đỉnh núi cao của Bắc Bộ như Fansipan (Lào Cai), Đồng Văn, Lũng Cú (Hà Giang), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong 2 ngày tới vì nhiệt độ về đêm và sáng vẫn thấp dưới 3 độ C.

Các nơi khác ở vùng núi trung du từ 6-9 độ C, trời rét đậm, rét hại.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An trời rét đậm cùng nhiệt độ ban đêm thấp nhất từ 9-12 độ C.

Theo VTV