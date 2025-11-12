Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất nhiều nội dung quan trọng do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình

Sáng 12/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trình.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Lợi Đức trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất về nội dung dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Đồng thời nghe và cho ý kiến đối với những nội dung được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình, gồm: Phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định bổ sung giá cụ thể dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, nhằm điều chỉnh theo biến động chi phí, đáp ứng yêu cầu thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Giám đốc sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lê Văn Tiến trình bày nội dung tờ trình.

Tờ trình xin ý kiến về việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ.

Báo cáo tình hình, kết quả bàn giao, tiếp nhận các dự án đầu tư công do cấp huyện, cấp xã (trước khi sáp nhập các xã, không tổ chức chính quyền cấp huyện) quyết định đầu tư.

Tờ trình xin chủ trương về việc đề xuất đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2027.

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới; Đề án nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng vũ trang địa phương giai đoạn 2026-2030; Tờ trình về ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2025-2030. Tờ trình về việc ban hành Hướng dẫn "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận, cho ý kiến về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu trong việc xây dựng, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo, báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Đồng chí nhấn mạnh: các nội dung trình tại hội nghị đều là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và chuẩn bị cho các nhiệm vụ chính trị lớn của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; trong đó, phải đảm bảo tính khả thi, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Về thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thống nhất với nội dung tờ trình và giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh rà soát cụ thể và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan thực hiện.

Đối với đề xuất đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2027, đồng chí Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Thanh Hóa có tiềm năng, lợi thế về du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và biển. Do đó, việc chủ động đề xuất đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2027 là cơ hội để quảng bá mạnh mẽ hình ảnh địa phương, tạo cú hích phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư. Trên cơ sở nội dung trình tại hội nghị cần chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực, hạ tầng, sản phẩm du lịch và công tác truyền thông để đảm bảo tổ chức thành công sự kiện.

Về công tác phòng, chống ma túy và thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên môn phải chủ động xây dựng kế hoạch hành động, xác định rõ trách nhiệm, chỉ tiêu, lộ trình cụ thể. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân trong việc thực hiện nhiệm vụ góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thẩm tra và trình HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

