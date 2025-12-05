Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Sáng 05/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2026 cùng nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ban Đảng Trung ương; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2026.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2026 do đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: Năm 2025, trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; trong nước vừa tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh Hóa vẫn duy trì được đà phát triển khá toàn diện.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 ước đạt 8,27%, đứng thứ 15/34 tỉnh, thành phố của cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.505 USD, tăng 145 USD so với năm 2024.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2025 ước tăng 15,8% so với cùng kỳ; có 17/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ...

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 54.952 tỉ đồng, bằng 121% dự toán và bằng 97% so với cùng kỳ.

Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 148,5 nghìn tỉ đồng, bằng 106,1% kế hoạch và tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh thu hút 119 dự án đầu tư mới, trong đó có 13 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 18 nghìn tỉ đồng và 437,5 triệu USD. Thành lập mới 3.510 doanh nghiệp, vượt kế hoạch đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ. Chuyển đổi số được đẩy mạnh, Thanh Hóa xếp thứ 5 cả nước về Chỉ số chuyển đổi số. An sinh xã hội được chăm lo toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,52%. Tỉnh đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 14.780 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 1.619 tỉ đồng.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được quan tâm, mở rộng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được tổ chức thành công. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường, xử lý nghiêm các vi phạm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, báo cáo xác định 32 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 168 nghìn tỉ đồng; tốc độ tăng thu ngân sách đạt 7% trở lên; giá trị xuất khẩu đạt 8,5 tỉ USD; số căn nhà ở xã hội được xây dựng mới là 900 căn hộ trở lên; có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1% trở lên; kết nạp từ 8.120 đảng viên mới trở lên; tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên...

Để thực hiện mục tiêu đề ra, báo cáo nêu 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo và cho rằng: Năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ vững ổn định và đạt kết quả quan trọng; có 22/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Nhiều ý kiến tập trung phân tích sâu “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay là giải ngân vốn đầu tư công thấp; tình trạng thiếu giáo viên. Ngoài ra còn có hạn chế về chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ việc chỉ rõ những tồn tại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao yêu cầu năm 2026 phải là năm hành động mạnh mẽ, siết chặt kỷ cương, khắc phục bằng được các “điểm nghẽn” kéo dài, tạo chuyển biến thực chất ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, các ý kiến tập trung làm rõ yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo đánh giá cán bộ. Các cấp, ngành, địa phương cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng số, đô thị thông minh; coi đây là nền tảng để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị trong bối cảnh tỉnh phải đồng thời thực hiện khối lượng công việc rất lớn, nhưng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch; công nghiệp, dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh; thu ngân sách, huy động vốn đầu tư, thu hút doanh nghiệp tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Đây là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thẳng thắn chỉ rõ: “Phía sau những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém kéo dài, nếu không tập trung khắc phục dứt điểm sẽ trở thành lực cản lớn đối với quá trình phát triển của tỉnh”. Đồng chí đặc biệt lưu ý những tồn tại về đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nhiệm vụ năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu và 9 nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong báo cáo và giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện báo cáo để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị sắp tới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào những nội dung Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình gồm: Tờ trình xin ý kiến về Bảng giá đất năm 2026;

Tờ trình xin ý kiến về Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Tờ trình xin ý kiến về phương án phê duyệt bổ sung kinh phí trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung cho các xã, phường để đảm bảo hoạt động khi tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp;

Tờ trình xin ý kiến về việc hoàn trả ngân sách tỉnh kinh phí chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu;

Tờ trình xin ý kiến về việc trình HĐND tỉnh ban hành quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh Thanh Hóa;

Tờ trình xin ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 53/2024/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh về việc quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Tờ trình xin ý kiến về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Hikawa Hiroshi, đại diện toàn quyền Quỹ Học bổng Báo ASAHI tại Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025;

Tờ trình báo cáo kết quả rà soát nhu cầu đầu tư các trường học trên địa bàn các xã miền núi và phương án hỗ trợ cho các giáo viên, học sinh tại các xã biên giới, xã miền núi đặc biệt khó khăn;

Tờ trình xin ý kiến về kết quả rà soát, đề xuất đầu tư xây dựng các cầu dân sinh để kết nối các khu vực dân cư thường xuyên bị chia cắt khi có thiên tai, mưa lũ trên địa bàn các xã khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa.

