Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến định hướng quy hoạch các không gian phát triển mới

Chiều 15/10, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ hai, thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng quy hoạch, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng, quản lý nguồn lực, thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng trình bày báo cáo, tờ trình tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về kết quả khảo sát, nghiên cứu, đề xuất định hướng quy hoạch một số khu vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; không gian phát triển Am Tiên - Phủ Na - Hoàng Nghiêu - Bến En và núi Am Các; định hướng hình thành không gian du lịch biển đảo Nghi Sơn - Hòn Mê - Bãi Đông.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cơ bản thống nhất với các định hướng nghiên cứu, đề xuất tại báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; đồng thời nhấn mạnh, các không gian này có vị trí, tiềm năng và ý nghĩa khác nhau nhưng đều tác động lâu dài đến cấu trúc phát triển của tỉnh.

Vì vậy, quá trình nghiên cứu phải đặt trong tổng thể Quy hoạch tỉnh, bảo đảm sự kết nối giữa không gian đô thị, du lịch, kinh tế biển, kết cấu hạ tầng và yêu cầu quốc phòng, an ninh; không xem xét riêng lẻ từng khu vực, từng dự án.

Đại biểu dự hội nghị.

Quan điểm xuyên suốt là quy hoạch phải tạo dư địa phát triển dài hạn nhưng không xác lập trước những công trình, dự án khi chưa đủ cơ sở; lựa chọn đúng không gian động lực, xác định rõ thứ tự ưu tiên, khai thác hiệu quả tài nguyên, đất đai và hạ tầng hiện có. Cùng với đó, phải bảo vệ cảnh quan, hệ sinh thái, di tích và các giá trị không thể phục hồi; không phát triển dàn trải, chạy theo quy mô hoặc đánh đổi tài nguyên, di sản để lấy lợi ích trước mắt.

Đối với khu trung tâm chính trị - hành chính mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất tiếp tục nghiên cứu sâu phương án 1. Quá trình nghiên cứu cần xác định đây không đơn thuần là bài toán xây dựng trụ sở mới mà phải gắn với tổ chức lại không gian đô thị Thanh Hóa, tạo động lực phát triển khu vực phía Đông, kết nối hợp lý với trung tâm hiện hữu và không gian hai bên sông Mã. Đồng thời, cần tính toán đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đê điều, thoát lũ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn lực đầu tư và phương án tái thiết, khai thác hiệu quả quỹ đất tại các trụ sở cũ.

Về không gian Am Tiên - Phủ Na - Hoàng Nghiêu - Bến En và núi Am Các, đồng chí yêu cầu nghiên cứu theo hướng hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên kết, bổ trợ lẫn nhau, tránh phát triển thành các điểm đến rời rạc. Trong đó, Bến En là hạt nhân sinh thái, nghỉ dưỡng; Am Tiên - Núi Nưa, Phủ Na, Hoàng Nghiêu là những điểm nhấn lịch sử, văn hóa, tâm linh. Riêng khu vực núi Am Các, phải lấy bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái rừng và các giá trị lịch sử, văn hóa làm nền tảng; đánh giá sức chịu tải trước khi quyết định quy mô phát triển, hạn chế tối đa việc bê tông hóa và xây dựng công trình quy mô lớn tại những khu vực nhạy cảm.

Đại biểu dự hội nghị.

Đối với định hướng hình thành không gian du lịch biển đảo, dịch vụ chất lượng cao Nghi Sơn - Hòn Mê - Bãi Đông, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu gắn kết với thế mạnh tổng hợp của Khu kinh tế Nghi Sơn, đồng thời kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, hoạt động cảng biển và bảo vệ hệ sinh thái biển đảo. Cần phân định rõ khu vực quốc phòng, khu vực lưỡng dụng và khu vực có thể khai thác phát triển kinh tế.

Trước mắt, ưu tiên khai thác kết nối đường thủy; các phương án xây dựng cầu vượt biển, cáp treo hoặc công trình kết nối cố định chỉ được xem xét khi đánh giá đầy đủ các yếu tố quốc phòng, an ninh, hàng hải, kỹ thuật, môi trường, hiệu quả kinh tế và khả năng huy động nguồn lực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các định hướng trên trong quá trình lập, điều chỉnh các quy hoạch liên quan; xác định rõ phân kỳ, thứ tự ưu tiên, danh mục dự án động lực và điều kiện triển khai tại từng khu vực. Việc xúc tiến, lựa chọn nhà đầu tư chỉ thực hiện khi các nội dung về quy hoạch, pháp lý đất đai, quốc phòng, môi trường và hạ tầng đã cơ bản rõ; ưu tiên nhà đầu tư có năng lực, tầm nhìn dài hạn, sản phẩm khác biệt và hiệu quả sử dụng đất cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận, cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại ngân sách cấp tỉnh năm 2025; phương án đầu tư, cải tạo giao thông xung quanh Khu di tích lịch sử Thái Miếu Nhà Hậu Lê; phương án bố trí vốn đầu tư các công trình hạ tầng trong Khu kinh tế Nghi Sơn; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án khai thác khoáng sản, du lịch sinh thái, cảng và dịch vụ dầu khí cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng hai đồng chí vừa được nhận quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định hai đồng chí: Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Tiến Dũng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Minh Hiếu