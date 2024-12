Bản án thích đáng cho các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

VKSND huyện Triệu Sơn vừa phối hợp với TAND huyện tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Toàn cảnh phiên toà xét xử.

Theo cáo trạng, vụ án thứ nhất: Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 27/9/2023, tổ công tác Công an xã Dân Lực (Triệu Sơn) phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Triệu Sơn phát hiện và bắt quả tang Hà Quang Huy, sinh năm 2002, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Triệu Sơn đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,908g Mehthamphetamine. VKSND huyện Triệu Sơn truy tố Hà Quang Huy về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Vụ án thứ hai: Khoảng 13 giờ ngày 17/5/2024, Nguyễn Văn Huấn cùng Vũ Đình Sử (cùng sinh năm 1996, trú tại thôn Long Vân, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn) đi xe khách ra bến xe Sơn Tây (Hà Nội) mua ma túy của một người phụ nữ với số tiền là 4 triệu đồng. Sử là người trực tiếp mua ma túy. Sau khi mua được ma túy, Sử đưa số ma túy này cho Huấn để bán 2 lần cho Ngô Văn Phong, sinh năm 1998, trú tại thôn Đại Đồng 3, xã Đồng Thắng (Triệu Sơn). Ngoài ra, Huấn còn cất giấu 0,717g heroin với mục đích vừa sử dụng vừa bán kiếm lời.

Vụ án thứ ba: Vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 9/8/2024, tại Km12+400 Quốc lộ 47B thuộc địa phận thôn Lai Triều, xã Hợp Thành (Triệu Sơn), tổ công tác đội Cảnh sát giao thông số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Đỗ Duy Quý, sinh năm 1988, trú tại thôn 13, xã Xuân Du (Như Thanh) có hành vi tàng trữ 0,842g Methaphetamine để sử dụng.

Tại phiên tòa, các kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã chủ động xét hỏi, làm rõ các tình tiết, chứng cứ buộc tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo và bảo vệ cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả của từng hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra, đồng thời xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo. Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Hà Quang Huy 24 tháng tù; Nguyễn Văn Huấn 8 năm tù; Vũ Đình Sử và Đỗ Duy Quý mỗi bị cáo 30 tháng tù.

Quốc Hương