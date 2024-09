(Baothanhhoa.vn) - Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Bá Thước, đến 10 giờ ngày 10/9 toàn huyện có 138 hộ phải sơ tán đến nơi ở an toàn, trong đó 133 hộ di dời do nguy cơ sạt lở đất, đá, nhà ở không an toàn; 5 hộ di dời do bị tốc mái.

{title} Bá Thước di dời 138 hộ dân vùng nguy cơ cao sạt lở Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Bá Thước, đến 10 giờ ngày 10/9 toàn huyện có 138 hộ phải sơ tán đến nơi ở an toàn, trong đó 133 hộ di dời do nguy cơ sạt lở đất, đá, nhà ở không an toàn; 5 hộ di dời do bị tốc mái. Lúc lượng chức năng giúp Nhân dân di chuyển đồ đạc lên cao tránh ngập lụt. Cũng do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện có 483,33 ha lúa, 49,21 ha hoa màu, 320,55 ha cây hàng năm, 24,50 ha ao hồ, 30m3 bè nuôi cá lồng bị thiệt hại. Nước lũ cuốn trôi 30 rọ thép, làm hư hỏng đập Tá Lùn ở thôn Khảng, xã Văn Nho; sạt lở bờ suối Cái ở xã Lương Trung; sạt lở bờ sông Mã đoạn thôn Chòm Mốt, xã Lương Trung.... Cùng với đó, trên địa bàn có 15 điểm giao thông bị nước lũ dâng cao, chia cắt cục bộ. Một điểm sụt lún đường giao thông tại thôn Đôn, xã Thành Lâm. Sạt lở bờ sông Mã đoạn qua xã Lương Trung. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Bá Thước đã chỉ đạo Ban Chỉ huy các xã, thị trấn duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước sông suối dâng cao để thông tin kịp thời đến tận các thôn, người dân biết, chủ động phòng tránh, sẵn sàng các phương án ứng phó. Huyện cũng tiến hành kiểm tra những khu vực xung yếu, chỉ đạo các địa phương cắm biển cảnh báo; bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực đã sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; kiểm tra đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. Tiến Đông

