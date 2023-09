Giải pháp hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, trong đó mô hình camera giám sát an ninh đã đem lại hiệu quả và tạo sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của Nhân dân.

Công an huyện Nga Sơn theo dõi hình ảnh từ hệ thống camera để xử lý khi có vụ việc xảy ra.

Nga Sơn là địa phương có địa bàn rộng với 24 xã, thị trấn, có nhiều chợ, trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đây cũng là địa bàn giáp ranh với nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trước tình hình trên, Công an huyện Nga Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo 138 huyện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm ANTT. Trong đó mô hình camera giám sát an ninh là một trong những mô hình hay, đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm ANTT, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Thiếu tá Nguyễn Hữu Trung, Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an huyện Nga Sơn, cho biết: Được triển khai từ cuối năm 2020, đến nay trên địa bàn huyện đã có 24/24 xã, thị trấn hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh với trên 1.000 mắt. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã vận động gần 200 doanh nghiệp, trên 600 cơ sở kinh doanh và hơn 2 nghìn hộ gia đình tự lắp đặt hệ thống camera giám sát tại doanh nghiệp, khu vực kinh doanh và gia đình mình với gần 6.000 mắt camera. Từ khi triển khai lắp đặt hệ thống camera, tình hình trật tự xã hội, nhất là tại các địa điểm công cộng được lắp đặt camera giám sát có nhiều chuyển biến tích cực. Một số loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật được kiềm chế và giảm đáng kể so với những năm trước đây. Đặc biệt, thông qua việc khai thác dữ liệu hệ thống camera bước đầu đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho công tác xác minh, điều tra, xử lý tội phạm, nhất là việc nhận dạng phương tiện, đối tượng phạm tội, thời gian, địa điểm gây án... 8 tháng năm 2023, những thông tin khai thác qua dữ liệu của hệ thống camera giám sát đã hỗ trợ lực lượng công an điều tra, khám phá gần 100 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt trên 90%.

Phường Hải Châu (thị xã Nghi Sơn) là một trong những địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT. Trên địa bàn phường có tuyến Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam chạy qua và nhiều doanh nghiệp với nhiều cơ sở dịch vụ mua bán hàng hóa, hải sản, bến cá... Để tăng cường công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, tháng 3-2017 được sự tham mưu của công an thị xã, ban chấp hành đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết xây dựng mô hình camera giám sát an ninh. Mục đích của mô hình này nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo ANTT, đồng thời nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của Nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đến nay, trên địa bàn phường đã có gần 100 hộ lắp hệ thống camera giám sát an ninh. Ngoài ra, tại công sở phường Hải Châu, trường học và một số địa bàn trọng điểm về ANTT như ngã 3 chợ Đón, chợ Nam Châu... đã lắp đặt thêm 20 mắt camera giám sát an ninh. Toàn bộ hệ thống camera giám sát an ninh này đều được truyền trực tiếp qua máy chủ đặt tại phòng trực ban của công an phường. Khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, sẽ lập tức báo cáo chính quyền địa phương và phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý và ngăn chặn kịp thời. Thông qua hệ thống camera giám sát an ninh này, trong năm 2022 và 8 tháng năm 2023, đã giúp cho lực lượng công an phường Hải Châu phát hiện, bắt xử lý 5 vụ trộm cắp tài sản, 6 vụ va chạm giao thông và nhiều vụ việc liên quan đến ANTT đã được camera an ninh ghi lại, qua đó đã phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, xử lý tội phạm của lực lượng công an phường và công an thị xã.

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng, triển khai được gần 200 mô hình camera giám sát an ninh tại 22 huyện, thị xã, thành phố. Để nhân rộng mô hình, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã yêu cầu các xã, thị trấn, các phòng, ngành chức năng tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của các mô hình tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT. Các xã, thị trấn vận động và yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện xã hội hóa trong thực hiện mô hình; nghiên cứu đề xuất và dành một phần kinh phí ngân sách để triển khai hệ thống camera an ninh. Khảo sát, lập danh sách thống kê các điểm lắp đặt camera an ninh trên địa bàn, số mắt camera an ninh đang khai thác, sử dụng... Với việc triển khai thực hiện mô hình camera giám sát an ninh ở nhiều địa phương trong tỉnh có ý nghĩa rất lớn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Phần lớn các dữ liệu camera ghi lại giúp cho cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng về đối tượng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt đối tượng gây án, xử lý chính xác các vụ việc về ANTT, vi phạm về môi trường, nhất là các vụ việc liên quan đến trật tự an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh còn tác động trực tiếp, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Tại các tuyến đường được gắn camera an ninh, tình trạng người dân vi phạm giao thông, vứt rác bừa bãi hay tụ tập đông người... ở một số địa phương không còn thường xuyên xảy ra.

Có thể khẳng định, việc áp dụng và nhân rộng mô hình camera giám sát an ninh là một giải pháp phù hợp để giữ vững ANTT, an toàn xã hội, tạo tâm lý yên tâm lao động, sản xuất, kinh doanh trong Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương ngày một vững mạnh. Đây là mô hình hay mà các địa phương nên vận dụng để nâng cao hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bài và ảnh: Quốc Hương