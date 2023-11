Công an thành phố Thanh Hóa nỗ lực đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy

Xác định tội phạm và tệ nạn ma túy là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng trong đời sống xã hội, thời gian qua, Công an thành phố Thanh Hóa đã tập trung đấu tranh mạnh với loại tội phạm và tệ nạn này.

Công an thành phố Thanh Hóa liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp liên tỉnh.

Thượng tá Lê Xuân Dũng, Phó Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa cho biết: Thời gian qua, mặc dù Công an thành phố đã quyết liệt ra quân triệt xóa hàng loạt các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; bắt, xử lý hàng trăm đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vẫn diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đã xuất hiện một số loại ma túy mới rất nguy hiểm. Loại ma túy này được các đối tượng ngụy trang, đóng gói “núp bóng” dưới dạng thực phẩm chức năng, dược phẩm, đồ uống... hoặc được tẩm ướp trong các loại thảo mộc, thuốc lá điện tử...

Ma túy “núp bóng” có hai dạng: dạng chất lỏng và dạng chất bột thường được đóng gói trong các gói dạng gói trà, cafe có in các dòng chữ dễ nhầm lẫn như: WHITE COFFE; CHALY; FERRARI.... Các loại ma túy này có mùi vị, màu sắc giống các loại đồ uống thông thường, được các “dân chơi” gọi là “nước sướng”, “nước vui”...

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời với loại ma túy này, Công an thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy và Công an các phường, xã tập trung bám sát địa bàn, chủ động rà soát, nắm tình hình, diễn biến hoạt động của các đối tượng, đường dây, ổ nhóm liên quan đến ma túy để triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

Cùng với đó, Công an thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy. Tập trung tuyên truyền, cảnh báo sự nguy hiểm và những hậu quả, tác hại của các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp và các loại ma túy mới... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Riêng Công an thành phố Thanh Hóa đã tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy. Chỉ tính từ ngày 15/8/2023 đến nay, qua công tác nghiệp vụ, Công an thành phố đã phát hiện và đấu tranh bắt giữ 34 vụ, 68 đối tượng liên quan đến ma túy. Trong đó đã khởi tố 33 vụ, 47 bị can. Thu giữ gần 6 kg ma túy tổng hợp các loại, trong đó có gần 700 gói ma túy dạng “nước vui”.

Ngày 21/10, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây ma túy do Trần Quang Định, sinh năm 1996 ở phố Trịnh Khả, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa cầm đầu. Thu giữ gần 6kg ma túy tổng hợp các loại, trong đó có gần 700 gói ma túy dạng “nước vui”.

Ngày 21/10, Công an thành phố Thanh Hóa đã triệt xóa tụ điểm ma túy phức tạp tại quán JP Club ở tòa nhà số 19 Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa. Qua test nhanh, có 25 người dương tính với ma tuý.

Thái Thanh (Công an tỉnh)