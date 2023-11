Công an Thanh Hóa nỗ lực xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin trên môi trường mạng

Từ ngày 15/11/2023 Thông tư 45 của Bộ Công an quy định về cung cấp thông tin của lực lượng Công an Nhân dân trên môi trường mạng chính thức có hiệu lực. Đây là văn bản quan trọng nhằm chuẩn hóa các thông tin được cung cấp, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin về công tác công an. Tại Thanh Hóa, lực lượng Công an đã xây dựng được mạng lưới cung cấp thông tin trên môi trường mạng đảm bảo đầy đủ theo quy định của Thông tư 45.

Đội Công nghệ thông tin, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa làm tốt công tác bảo đảm an toàn vận hành trang thông tin điện tử Công an tỉnh.

Mỗi ngày trang thông tin điện tử chính thức của Công an tỉnh Thanh Hóa (tên miền conganthanhhoa.vn) có từ 6.000 - 8.000 lượt truy cập; trong đó thông tin về các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, con số này lên tới hàng chục nghìn lượt/ngày.

Để có được kết quả trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng quy chế vận hành, quản trị trang web chặt chẽ. Theo đó, 100% phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh phải tham gia xây dựng nội dung trang web, đảm bảo thông tin đăng tải phong phú, toàn diện các mặt công tác công an, trừ các nội dung bí mật Nhà nước; phân quyền truy cập, chỉnh sửa nội dung bài viết nhằm ngăn chặn các hành vi can thiệp trái phép về nội dung, đáp ứng yêu cầu về nội dung thông tin cung cấp và đảm bảo an toàn, an ninh mạng của Thông tư 45.

Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức các giải pháp kỹ thuật, nhằm tăng sự tương tác đối với các thông tin trên môi trường mạng, làm sao để tăng sự cuốn hút, tương tác giữa người dân và lực lượng Công an Thanh Hóa và thực hiện nghiêm quy chế về quản lý, vận hành trang thông tin điện tử đảm bảo đúng quy định của ngành và các quy định của Nhà nước”.

Bên cạnh việc vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử, 5 năm trở lại đây, với sự bùng nổ của mạng xã hội, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tập trung xây dựng hệ thống các fanpage, Zalo chính thống của lực lượng từ cấp xã đến cấp tỉnh. Giờ đây, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an ở cơ sở vừa là nguồn thông tin, vừa chịu trách nhiệm xử lý, hoàn thiện nội dung, hình ảnh để đăng tải thông tin. Đặc biệt, các thông tin liên quan đến tình hình tội phạm, nội dung vụ việc được kiểm duyệt chặt chẽ trước khi đăng tải.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa duy trì trang thông tin phòng chống tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Khi xảy ra các sự vụ, sự việc liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, chúng tôi tổ chức biên tập thành các tin, bài, các video sống động. Phòng cảnh sát hình sự duyệt các nội dung đảm bảo yếu tố về pháp luật, chính trị, nghiệp vụ sau đó mới đăng tải trên hệ thống nhóm tuyên truyền để nâng cao tự bảo vệ, tự phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm".

Với trang thông tin điện tử conganthanhhoa.vn, 588 fanpage và 281 trang Zalo, lực lượng Công an Thanh Hóa đã thiết lập được mạng lưới cung cấp thông tin trên mạng internet thống nhất, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Điều này không chỉ giúp lực lượng Công an trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Bộ Công an theo Thông tư 45 ngay từ sớm, mà còn phát huy tối đa hiệu quả các kênh thông tin trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức về pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân.

Thái Thanh (CTV)