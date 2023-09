Camera an ninh trật tự tại xã miền núi

Cẩm Yên là xã khó khăn của huyện Cẩm Thủy, với gần 70% đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) của xã luôn ổn định. Tuy nhiên, trên địa bàn còn nổi lên một số vấn đề phức tạp, như: Tình trạng trộm cắp vặt, sử dụng xung kích điện đánh bắt thủy sản, dùng vũ khí tự chế để săn bắn, vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn và răn đe, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tháng 6-2022, xã Cẩm Yên đã xây dựng mô hình “Camera giám sát ANTT”.

Nhờ hệ thống camera, Công an xã Cẩm Yên đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật.

Để thực hiện được mô hình này, Ban Chỉ đạo ANTT xã Cẩm Yên đã huy động nguồn lực xã hội hóa để lắp đặt hệ thống camera giám sát ANTT tại khu dân cư. Nhận thức được tầm quan trọng của camera an ninh, Nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ, sẵn sàng đóng góp kinh phí. Đến nay, đã có 4/4 thôn lắp đặt camera an ninh với tổng số 16 chiếc camera, kinh phí lắp đặt gần 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Lợi, một trong những hộ dân tích cực ủng hộ kinh phí xây dựng mô hình “Camera giám sát ANTT”, cho biết: "Xã có chủ trương lắp đặt hệ thống camera giám sát ANTT, bà con trong thôn rất phấn khởi và tự nguyện đóng góp kinh phí. Thời gian tới, xã tiếp tục lắp đặt thêm camera ở nhiều địa điểm quan trọng của xã, gia đình sẽ sẵn sàng đóng góp và vận động anh em trong dòng họ tích cực tham gia".

Sau một thời gian đưa vào hoạt động, mô hình “Camera an ninh ANTT” đã bước đầu phát huy hiệu quả rõ nét, tình trạng trộm cắp, các tệ nạn xã hội trên địa bàn giảm rõ rệt. Ý thức chấp hành an toàn giao thông của Nhân dân trên địa bàn xã được nâng lên; tình trạng người dân vứt rác thải bừa bãi được hạn chế. Từ tháng 6-2022 đến nay, thông qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, Công an xã Cẩm Yên đã phát hiện, xử lý 2 vụ trộm cắp tài sản; 1 trường hợp sử dụng rượu, bia, các chất kích thích gây mất trật tự công cộng; 3 trường hợp đổ rác thải không đúng nơi quy định; 1 trường hợp sử dụng xung kích điện để đánh bắt thủy sản; cung cấp cho Đội cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Cẩm Thủy nhiều hình ảnh làm căn cứ để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ông Hắc Ngọc Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Yên, cho biết: Mô hình “Camera giám sát ANTT” góp phần quan trọng trong việc đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động Nhân dân, hộ kinh doanh đóng góp kinh phí, lắp đặt thêm nhiều camera ở những vị trí phức tạp về ANTT. Thực hiện tốt việc quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống camera nhằm đảm bảo hoạt động 24/24 giờ. Qua đó, góp phần giữ vững sự bình yên cho Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội xã Cẩm Yên ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Nguyễn Xuân