Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong thanh, thiếu niên

Thời gian gần đây, lực lượng công an Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thanh, thiếu niên (TTN) tụ tập gây rối ANTT, vi phạm pháp luật có nơi, có thời điểm còn diễn biến phức tạp.

Lực lượng công an triệu tập các thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, trêu trọc người đi đường.

Điển hình, vào khoảng 5h ngày 23/4/2025, nhóm TTN gồm: Nguyễn Trung Thành, sinh năm 2005 ở thị trấn Thường Xuân (Thường Xuân); Nguyễn Tuấn Bảo, sinh năm 2000 ở xã Vạn Thiện (Nông Cống); Đoàn Như Quốc, sinh năm 2008 ở phường Quảng Cát (TP Thanh Hóa); Đỗ Nhất Long, sinh năm 2005 ở xã Cẩm Tân (Cẩm Thủy); Lê Duy Quân, sinh năm 2005 và Lê Công Thành, sinh năm 2005, ở phường Hải Ninh (thị xã Nghi Sơn) điều khiển 3 xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát đi từ TP Thanh Hóa xuống TP Sầm Sơn, sau đó chạy dọc Đại lộ Võ Nguyên Giáp về TP Thanh Hóa.

Đến khoảng 6h sáng, khi về đến TP Thanh Hóa, 6 TTN này điều khiển xe máy đi trên đường Lạc Long Quân hướng về Đại lộ Lê Lợi có hành vi lạng lách, đánh võng, rồ ga, hò hét, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều khiến nhiều người dân phải tránh đường hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn. Nguy hiểm hơn, khi đi đến đoạn cầu Bố thuộc phường Đông Vệ, nhóm này điều khiển xe vượt lên trêu chọc, tạt đầu xe của một cô gái, gây bức xúc cho người đi đường. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã trích xuất hình ảnh camera giám sát từ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh về hành vi vi phạm của nhóm đối tượng trên, đồng thời tiến hành triệu tập các đối tượng đến cơ quan công an để làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can 10 đối tượng dùng súng ná bắn đạn bi, dao, kiếm đuổi đánh nhau gây rối trật tự công cộng tại các tuyến đường thuộc địa phận huyện Triệu Sơn và xã Đông Hoàng (TP Thanh Hóa). Trước đó, vào khoảng 20h ngày 2/4/2025, do mâu thuẫn từ trước, các đối tượng gồm: Lê Văn Hảo, sinh năm 2007; Dương Văn Đức Chung, sinh năm 2007; Lê Viết Phúc, sinh năm 2006; Hà Vũ Quang Thịnh, sinh năm 2007; Nguyễn Bá Tùng, sinh năm 2004; Lê Đình Thắng, sinh năm 2005; Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 2007; Trần Văn Dương, sinh năm 2006 đều trú ở huyện Triệu Sơn; Lê Duy Ánh, sinh năm 2007 và Trần Tuấn Kiệt, sinh năm 2007 cùng trú ở xã Đông Hoàng cùng hàng chục đối tượng khác ở thị trấn Triệu Sơn và xã Đông Hoàng đi 7 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, dùng dao, kiếm, súng ná bắn đạn bi, vỏ chai bia rượt đuổi đánh nhau trên dọc tuyến đường từ thị trấn Triệu Sơn về xã Đông Hoàng làm 1 người bị thương. Trong quá trình đuổi đánh nhau trên đường, các đối tượng đã điều khiển những chiếc xe máy đã được cải tạo hệ thống đèn, còi và cầm dao, kiếm đuổi nhau với tốc độ cao, quẹt chân chống xuống đường gây tóe lửa, phát ra âm thanh gầm rú... khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ.

Qua các vụ việc trên cho thấy, TTN tham gia gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật đều thiếu sự hiểu biết về pháp luật, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. Đáng chú ý, đối tượng vi phạm phần lớn là dưới 18 tuổi và có không ít đối tượng dưới 16 tuổi. Về nguyên nhân, chủ yếu xuất phát từ các mâu thuẫn cá nhân hoặc bột phát. Trong khi di chuyển trên các tuyến đường, các đối tượng lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga và mang theo hung khí gây mất ANTT, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tội phạm hình sự nghiêm trọng.

Trước tình trạng trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về ANTT; thông báo, nêu rõ nguyên nhân, nguy cơ, chế tài xử lý của pháp luật đối với các hành vi vi phạm bằng nhiều hình thức đa dạng để phòng ngừa, răn đe chung. Đồng thời, chủ động tăng cường rà soát, nắm tình hình, tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp với tuần tra Nhân dân để kịp thời phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn các vụ việc liên quan đến ANTT...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở lứa tuổi TTN, Công an tỉnh tiếp tục triển khai lực lượng tăng cường công tác tuần tra bảo đảm ANTT ở địa bàn để trấn áp, xử lý mạnh các nhóm TTN có hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, các tổ chức quần chúng và toàn xã hội, cần định hướng cho các em lý tưởng sống tốt đẹp, trang bị những kỹ năng sống cần thiết để các em không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Bài và ảnh: Quốc Hương