Bảo đảm an ninh, an toàn mùa du lịch biển Hải Tiến 2023

Để chuẩn bị cho mùa du lịch biển Hải Tiến năm 2023, Công an huyện Hoằng Hoá đã sớm xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch và chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm tốt an ninh - trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, sẵn sàng cho một mùa du lịch an toàn, hấp dẫn.

Công an xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biển cũng như các địa điểm du lịch trên địa bàn.

Lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2023 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 28-4. Trước, trong và sau lễ khai mạc, sẽ diễn ra chuỗi hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thu hút du khách tham gia như: Lễ hội Phủ Vàng tại xã Hoằng Xuân; kết nối các điểm di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội cầu ngư tại Hoằng Trường…

Để tổ chức thành công Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2023, tạo điểm nhấn, thu hút đông đảo du khách đến với khu du lịch Hải Tiến, cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa trong việc tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, tiềm năng du lịch và lịch sử, con người Hoằng Hóa, về vẻ đẹp của biển Hải Tiến, Công an huyện Hoằng Hóa với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT đã chủ động tham mưu và xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT trong mùa du lịch biển Hải Tiến năm 2023, nhất là công tác bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến.

Theo đó, trong thời gian diễn ra lễ khai mạc, Công an huyện Hoằng Hóa sẽ huy động tối đa lực lượng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lực lượng quân sự, biên phòng cũng như lực lượng làm công tác ANTT cơ sở đồng loạt ra quân tổ chức tuần tra, kiểm soát kết hợp với cắm chốt tại các tuyến, địa bàn, vị trí trọng điểm. Đồng thời thành lập các tổ, chốt tuần tra, vừa có nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự công cộng; phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, vừa tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân và du khách khi về tham dự lễ hội.

Đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT, Công an huyện phân công lực lượng tại các chốt để hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt trên tất cả các tuyến đường đến khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm nút, nơi diễn ra lễ hội và các tuyến đường chính trong đêm diễn ra sự kiện. Để bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển, huyện Hoằng Hóa đã triển khai phương án bố trí lực lượng và phương tiện cảnh báo, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ mùa du lịch biển. Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã trong khu du lịch thành lập các tổ ANTT, các đội cứu hộ cứu nạn để bảo đảm công tác ANTT, cứu hộ, cứu nạn trong thời gian diễn ra lễ hội và trong suốt mùa du lịch.

Trước đó, để bảo đảm ANTT trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2023, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm; tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Hoằng Hóa giải quyết tốt các mâu thuẫn, vướng mắc, không để phát sinh tình hình phức tạp thành điểm nóng gây mất ANTT. Duy trì công tác tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân ở các thôn, xóm, cơ quan, doanh nghiệp. Đối với các xã vùng biển, lực lượng công an xã phối hợp với Đồn Biên phòng Hoằng Trường tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ dọc khu vực bờ biển vào các giờ cao điểm. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện tốt các các biện pháp bảo đảm ANTT, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong suốt mùa du lịch biển Hải Tiến.

Thái Thanh