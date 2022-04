Tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho 4.200 cơ sở

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh Hoá có khoảng 228.076 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm thủy sản nhỏ lẻ phải ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT, ngày 31-10-2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để tổ chức cho các hộ ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định, các cơ quan, đơn vị được phân công quản lý các cơ sở này đã thực hiện phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho các cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn chủ cơ sở chuẩn bị thủ tục, hồ hơ ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Chỉ tính riêng trong tháng 4-2022, các đơn vị đã tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho 4.200 cơ sở. Lũy kế đến nay có 188.854 cơ sở thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Hương Thơm