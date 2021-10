Phát triển các sản phẩm rau, quả theo hướng tập trung

Toàn tỉnh có khoảng 51.000 ha rau, quả các loại, với sản lượng 580.700 tấn/năm, giá trị sản xuất ước đạt khoảng 2.100 tỷ đồng mỗi năm, chiếm 15% giá trị sản xuất ngành trồng trọt; lợi nhuận bình quân của diện tích trồng rau, quả đạt khoảng 45 - 50 triệu đồng/ha/vụ.

Diện tích trồng rau an toàn tập trung tại xã Quảng Lưu (Quảng Xương).

Tuy nhiên, việc sản xuất rau, quả trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá manh mún, nhỏ lẻ. Để nâng cao giá trị kinh tế cho diện tích trồng rau, quả trên địa bàn tỉnh, ngành nông nghiệp định hướng cho các huyện, thị xã, thành phố xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung theo hình thức cánh đồng mẫu lớn, áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt. Phấn đấu, mở rộng diện tích trồng rau, quả đến năm 2025 đạt 14.300 ha.

Để thực hiện định hướng này, thời gian qua, ngành nông nghiệp đã thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả quá trình thực hiện việc phát triển diện tích rau, quả trên địa bàn tỉnh; đồng thời, xây dựng đề án phát triển diện tích sản xuất rau an toàn đến năm 2025. Đẩy mạnh thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, bố trí quỹ đất sản xuất để hình thành và phát triển vùng sản xuất rau, quả theo hướng tập trung, quy mô lớn. Thực hiện đầu tư có trọng điểm các vùng trồng rau, quả truyền thống, có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, đủ điều kiện để sản xuất tập trung, quy mô lớn. Hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật bảo quản sản phẩm sau thu hoạch theo quy chuẩn kỹ thuật. Bên cạnh đó, tỉnh còn ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển diện tích sản xuất rau an toàn tập trung, chuyên canh; xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng; nhà sơ chế, đóng gói sản phẩm rau an toàn; kinh phí chứng nhận VietGAP cho sản phẩm rau an toàn...

Phát triển diện tích rau, quả tập trung theo định hướng của ngành nông nghiệp, nhiều huyện, thị xã, thành phố đã rà soát diện tích đất sản xuất nông nghiệp để bố trí quỹ đất sản xuất rau, quả theo hướng tập trung, chuyên canh. Trên cơ sở rà soát diện tích và cây trồng sản xuất nông nghiệp, các địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây rau, quả theo hướng an toàn thực phẩm. Ngoài ra, một số huyện còn ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp quy mô lớn, an toàn; trong đó, ưu tiên diện tích sản xuất rau, quả an toàn. Nhờ đó, nhiều huyện đã mở rộng được diện tích trồng rau, quả tập trung, điển hình như các huyện: Yên Định 1.950 ha, Thọ Xuân 1.780 ha, Hoằng Hóa 1.675 ha, Hậu Lộc 1.408 ha, Thiệu Hóa 1.252 ha, Nga Sơn 798 ha, Vĩnh Lộc 750 ha, Quảng Xương 650 ha, Nông Cống 450 ha, Triệu Sơn 350 ha.

Bài và ảnh: Hương Thơm