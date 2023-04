Mở rộng diện tích sản xuất rau màu trong nhà lưới

Hiện nay phong trào trồng rau, củ, quả trong nhà màng, nhà lưới đang phát triển ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nông sản sạch ngày càng cao của người dân.

Mô hình trồng rau thủy canh trong nhà màng ở xã Đông Tiến (Đông Sơn).

Tại huyện Vĩnh Lộc, ngoài các chính sách hỗ trợ của tỉnh, địa phương còn có cơ chế hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, HTX, doanh nghiệp đầu tư sản xuất rau màu trong nhà màng và ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, huyện có cơ chế hỗ trợ 300.000 đồng/1m2 nhà màng, nhà lưới và hỗ trợ kinh phí đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân. Đến nay, huyện Vĩnh Lộc đã phát triển được 59.000m2 nhà lưới và 1.200m2 nhà màng sản xuất rau, quả an toàn, chất lượng cao. Ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc) cho biết: "Sau một thời gian canh tác rau màu theo phương pháp truyền thống nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao, nhận thấy nhu cầu nông sản sạch ngày càng cao nên gia đình tôi đã đầu tư xây dựng gần 2.000m2 nhà màng cùng với hệ thống tưới nước tự động để trồng các loại rau, củ, quả sạch. Với diện tích nhà màng hiện có, hàng năm đem lại lợi nhuận cho gia đình từ 250 đến 300 triệu đồng. Sản xuất trong nhà màng có hệ thống lưới bao quanh nên cản trở được côn trùng xâm nhập, hạn chế sâu bệnh, giảm tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, rau, củ, quả trồng trong nhà màng không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết, nên năng suất cao. Cũng theo ông Hùng, việc trồng rau ăn lá rất thích hợp với điều kiện nhà màng do thời gian sinh trưởng ngắn, hệ số quay vòng nhanh, chăm sóc, bón phân đầy đủ, hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng truyền thống.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đầu tư phát triển nhà màng, nhà lưới, huyện Thiệu Hóa đã tập trung tích tụ ruộng đất, kiên cố hóa đường giao thông nội đồng và thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân sản xuất theo hướng công nghệ cao. Đến nay, toàn huyện đã phát triển được hơn 106.000m2 nhà màng, chủ yếu trồng các loại rau màu, dưa vàng, dưa chuột baby... Hiện huyện Thiệu Hóa đã có sản phẩm dưa vàng Vạn Hà, dưa chuột baby Vạn Hà trồng trong nhà màng được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thiệu Hóa Trịnh Đức Hiếu cho biết: Trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều mô hình sản xuất rau, quả an toàn ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới... góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Các mô hình trồng rau màu trong nhà màng, nhà lưới đạt hiệu quả kinh tế vượt trội, với lợi nhuận cao gấp 2,5 đến 3 lần so với sản xuất nông nghiệp thông thường. Hiện huyện đang khuyến khích, hỗ trợ người dân đầu tư xây dựng mở rộng diện tích rau màu trong nhà màng, nhà lưới, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp.

Những năm gần đây việc canh tác trong nhà màng, nhà lưới ở các địa phương trong tỉnh đã khẳng định được nhiều ưu điểm so với canh tác truyền thống. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên địa bàn tỉnh đã phát triển được gần 600.000m2 nhà lưới sản xuất rau, củ, quả an toàn và được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, tập trung ở các huyện Hoằng Hóa, Thọ Xuân, Nga Sơn, Yên Định, Thiệu Hóa... mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ngoài ra, tại các huyện Thọ Xuân, Đông Sơn, Quảng Xương, Nông Cống và Triệu Sơn đã xây dựng được gần 6.000m2 nhà lưới trồng rau thủy canh. Với hình thức này, các hộ đã đưa các loại rau ăn lá vào sản xuất, như rau muống, rau đay, xà lách, rau chân vịt, cải xoăn Kale... trồng được nhiều vụ hoặc trái vụ. Trên địa bàn tỉnh cũng phát triển được 80 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trồng trọt trong nhà màng, nhà lưới ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao lợi nhuận trung bình đạt 200 triệu đồng/ha/năm, gấp 2,5 đến 3 lần so với sản xuất nông nghiệp thông thường. Hiện ngành nông nghiệp Thanh Hóa đang tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng và phát triển sản xuất trong nhà màng, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao.

