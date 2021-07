Bảo đảm an toàn thực phẩm trong các khu cách ly tập trung

Tính đến ngày 15-7, toàn tỉnh có 1.860 người đang thực hiện cách ly tại 41 khu cách ly tập trung. Để bảo vệ sức khỏe cho người dân đang cách ly tập trung theo quy định, ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 các cấp đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

Bữa ăn cho công dân tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh, Trường Đại học Hồng Đức luôn được bảo đảm chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các cấp căn cứ vào điều kiện thực tế để triển khai thành lập đội hậu cần cho khu cách ly; hợp đồng với các nhà hàng, tổ chức nấu ăn tại các bếp ăn tập thể; tạo điều kiện cho các tổ chức, các nhà hảo tâm – hoạt động theo hình thức bếp ăn thiện nguyện – nấu các suất ăn mang vào khu cách ly tập trung. Đối với những khu cách ly có tổ chức nấu ăn tại chỗ, yêu cầu nhà bếp (cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể), nơi ăn uống phải được bố trí tách biệt với phân khu cách ly. Bảo đảm ATTP trong quá trình bảo quản, vận chuyển và chia thức ăn. Dụng cụ ăn uống được chia cho từng người ăn riêng biệt, được vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng và sau khi sử dụng. Bố trí đủ nước sạch để vệ sinh, xà phòng rửa tay sạch trước và sau khi ăn uống. Người chế biến thức ăn phải mang đầy đủ, đúng quy định trang phục bảo đảm ATTP trong quá trình chế biến; chia thức ăn. Thực hiện lưu mẫu thức ăn chín theo quy định. Bố trí đủ thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi. Đối với các khu cách ly sử dụng suất ăn do cơ sở chế biến suất ăn sẵn cung cấp phục vụ người cách ly, trạm y tế xã, các đơn vị chức năng liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về ATTP; chỉ mua suất ăn của các tổ chức, cá nhân chế biến suất ăn sẵn đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan để phục vụ truy xuất nguồn gốc (nếu có). Yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn chia sẵn thành các suất ăn trước khi vận chuyển đến khu cách ly; bố trí phương tiện bảo quản trong quá trình vận chuyển đến nơi cách ly bảo đảm ATTP...

Thiếu tá Nguyễn Thừa Quyền, Chính trị viên khung cách ly Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh, Trường Đại học Hồng Đức, cho biết: “Bên cạnh việc tuyên truyền vận động, canh gác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung, công tác hậu cần chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất cho người dân cũng rất quan trọng. Trong đó, việc bảo đảm bữa ăn an toàn, đầy đủ dưỡng chất được khung cách ly quan tâm hàng đầu. Chúng tôi luôn duy trì tốt VSATTP từ khâu nguyên liệu, sơ chế, chế biến; cho đến khâu vệ sinh dụng cụ nhà ăn, nhà bếp; lập sổ sách theo dõi chặt chẽ; lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo đúng quy định... Quá trình luôn có sự giám sát của cán bộ y tế để tránh ngộ độc, chủ động các biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra”.

Được biết, ngay khi các khu cách ly tập trung được thành lập, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã ban hành hướng dẫn các đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 và thành lập các tổ giám sát phối hợp Ban Quân y, Bộ CHQS tỉnh giám sát các bếp ăn thuộc cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Lê Hồng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, cho biết: Từ năm 2020, khi dịch COVID-19 xuất hiện, chi cục đã triển khai văn bản của Cục ATTP về việc bảo đảm ATVSTP đối với các khu cách ly tập trung trong phòng, chống dịch. Trong đợt dịch thứ tư (từ 27-4-2021) với hàng ngàn F1 phải thực hiện cách ly tập trung, chi cục đã ban hành công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra bảo đảm VSATTP; thành lập đoàn kiểm tra, giám sát về VSATTP. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã kết hợp tuyên truyền các quy định liên quan đến lĩnh vực VSATTP tới các bếp ăn, hướng dẫn cách lưu mẫu thực phẩm và kiểm thực 3 bước theo quy định... Qua công tác kiểm tra, giám sát, các đơn vị cách ly tập trung đã thực hiện nghiêm túc các quy định về VSATTP.

Bài và ảnh: Tô Hà