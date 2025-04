An toàn lao động – Tôn trọng cuộc sống

“An toàn lao động – Tôn trọng cuộc sống”, đó là thông điệp mà tập thể Ban Giám đốc và cán bộ, công nhân viên Điện lực Thiệu Hóa – Công ty Điện lực Thanh Hóa đã và đang triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững và nhân văn.

Toàn cảnh chương trình gặp mặt người thân của công nhân viên chức, người lao động Điện lực Thiệu Hóa.

Một trong những hoạt động nổi bật là chương trình “Gặp mặt, trao đổi với gia đình, người thân công nhân, viên chức, người lao động” được tổ chức tại Điện lực Thiệu Hóa vừa qua. Đây là dịp để lãnh đạo công ty, người lao động và thân nhân cùng chia sẻ, thấu hiểu những khó khăn trong công việc. Từ đó tăng cường sự gắn kết, đồng hành, tạo động lực để người lao động yên tâm công tác.

Đại diện lãnh đạo Công ty, Điện lực Thiệu Hóa và người thân của công nhân viên chức, người lao động phát biểu chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Đức Hậu – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa), lãnh đạo các phòng/ban chuyên môn Công ty và Điện lực Thiệu Hóa đã có những chia sẻ chân thành với thân nhân cán bộ, công nhân viên. Đại diện gia đình người lao động cũng có những phát biểu đầy xúc động, thể hiện sự cảm thông và ủng hộ đối với công việc đặc thù của người thân mình.

Lãnh đạo Điện lực Thiệu Hóa trực tiếp kiểm tra hiện trường làm việc và kiểm tra nồng độ cồn đối với người lao động.

Song song với hoạt động trên, công tác kiểm tra an toàn lao động tại hiện trường cũng được đặc biệt chú trọng. Đây là kế hoạch đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông năm 2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa hướng tới tháng 5, tháng quốc gia An toàn vệ sinh viên.

Bà Hoàng Thị Yến - Giám đốc Điện lực Thiệu Hóa nhấn mạnh: công tác kiểm tra hiện trường là nhiệm vụ quan trọng được Công ty triển khai thực hiện xuyên suốt nhằm bảo đảm cho công tác quản lý vận hành có nề nếp, đúng qui trình quy phạm an toàn điện. Qua kiểm tra hiện trường kịp thời phát hiện, chỉ rõ các thiếu sót về an toàn lao động để các nhóm công tác, cá nhân biết và khắc phục ngay tại hiện trường, đồng thời ngăn ngừa các vi phạm tương tự tiếp diễn. Để đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa rủi ro trong lao động, đơn vị cũng triển khai nghiêm túc việc kiểm tra nồng độ cồn. Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu công việc, đội trưởng thực hiện đo nồng độ cồn cho cán bộ công nhân viên và ghi nhận kết quả. Việc kiểm tra đột xuất cũng được đơn vị thực hiện bởi cán bộ an toàn chuyên trách trong suốt thời gian làm việc, tại trụ sở hoặc hiện trường. Nếu phát hiện vi phạm, người lao động sẽ bị đình chỉ công tác trong ngày, không được tham gia giao thông và bị xử lý nghiêm theo quy định của ngành.

Những giải pháp đổi mới, quyết liệt trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đã góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cả người quản lý và người lao động. An toàn không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong sản xuất mà còn là yếu tố quan trọng đem lại sự bình an, hạnh phúc cho mỗi gia đình, đồng thời giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực Thiệu Hóa ngày càng phát triển bền vững.

Xuân Lâm (PC Thanh Hóa)